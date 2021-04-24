В Государственной таможенной службе новый зампредседателя. Премьер-министр Улукбек Марипов 23 апреля подписал распоряжение о назначении Кубаныча Шатемирова на этот пост.

По данным пресс-службы гостаможни, Шатемиров будет курировать вопросы по цифровизации деятельности службы.

Чиновник с конца 2019 года занимал должность замглавы налоговой службы. До этого он также занимал высокие посты в ФУГИ и Госкомитете информационных технологий и связи.

По данным издания Economist.kg, Шатемиров специализируется на цифровых проектах и автоматизации госуслуг. Под его руководством были запущены такие проекты как «Безопасный город», «Электронные счет-фактуры», «Сводный пост», «Автоматизированные АЗС» и другие.