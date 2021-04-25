Американский университет Центральной Азии прокомментировал ситуацию с вызовом на допрос его президента Эндрю Качинса.

На официальных страницах университета в соцсетях опубликовали обращение к студентам и выпускникам университета и запустили хештэг #IstandwithAUCA.

«Этим сообщением мы хотим выразить нашу поддержку президенту АУЦА доктору Качинсу и нашему университету. Надеемся, что ситуация скоро разрешится и кампания по очернению нашего университета и его представителей прекратится», — написали в АУЦА.

В сообщении также привели слова председателя попечительского совета Дэвида Лахдира.

Он отметил, что таблетки в посылке — это лекарства, назначенные врачом Качинса. По его словам, они одобрены для применения в США и были отправлены по почте крупной американской аптекой обычным способом.

«Мы сожалеем о возникшем недоразумении, которое было создано недавними сообщениями в прессе вокруг этого вопроса. Мы надеемся, что как только факты по делу будут разъяснены властям, этот вопрос будет разрешен в скором времени и надлежащим образом», — заявил он.

Дело Качинса

Ранее в МВД сообщили, что президента Американского Университета Центральной Азии Эндрю Качинса подозревают в незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта.

По данным ведомства, 11 марта 2021 года на таможне задержали посылку из Дубаи в адрес АУЦА на имя Эндрю Качинса.

«В сопроводительных документах указывалось, что посылка является печатной продукцией, то есть документацией. Однако содержимое посылки не соответствовало указанному содержанию — там находились таблетки желтых и белых цветов и капсулы синего и красно-белого цвета, упакованные в небольшие полиэтиленовые прозрачные пакеты», — сообщили в МВД.

По их данным, при проверке предварительно установили, что капсулы и таблетки являются перекурсором и наркотическими средствами. Их опечатали до выяснения обстоятельств.

В МВД отметили, что 12 марта следственная служба МВД начала досудебное производство по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

В ходе следствия, по данным МВД, в составе этих таблеток и капсул обнаружили психотропное вещество. После этого спецслужбы обыскали дом и автомашину Качинса.

«В настоящее время на дополнительную экспертизу направляются все изъятые средства в виде таблеток и капсул», — сообщили в МВД.

Президенту АУЦА вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта». Качинс отпущен под обязательство о явке. Расследование продолжается.