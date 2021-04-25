Посольство США в Кыргызстане сообщило, что президент Джо Байден намерен выдвинуть посла Соединенных Штатов в Кыргызстане Дональда Лу на должность помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии.

Таким образом он будет работать не только с Кыргызстаном, но и еще с четырьмя странами Центральной Азии. В Бюро также входят Индия, Пакистан, Афганистан, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш, Мальдивы и Бутан.

«Посольство радо, что посол Лу продолжит работу по углублению кыргызско-американских отношений в его новом качестве из Вашингтона», — отметили в посольстве.

🇺🇸👏 | @USEmbassyKG is proud to learn that @POTUS has announced his intention to nominate Donald Lu, U.S. Ambassador to the Kyrgyz Republic, as the next Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs. @State_SCA

✅ https://t.co/ZwKYX3BC59 pic.twitter.com/JE2ul3MHjl — U.S. Embassy Bishkek (@USEmbassyKG) April 23, 2021

Дональд Лу занял должность посла США в Кыргызстане 18 сентября 2018 года. Он активно участвовал в политической жизни Кыргызстана и не раз высказывался о недопустимости коррупции и борьбе с ОПГ.

Посол говорил об организованной преступности и о задержании Райымбека Матраимова и Камчыбека Кольбаева. Он назвал «недостаточными» шаги властей по борьбе с оргпреступностью.

Он считал, что задержание Кольбаева и Матраимова «похоже на голливудский фильм про мафию», который пока еще не кончился.

«Я скажу вам чем он закончится — правительство привлечет преступников к ответственности. Оно предаст их суду и вынесет обвинения. Оно не даст их преступным сетям воровать у кыргызского народа. Не позволит этим преступникам отравлять ваших детей наркотиками. Но оно сделает все эти вещи, только в том случае, если против них выступят смелые люди», — говорил он в декабре 2020 года.

Однако в итоге и Кольбаев, и Матраимов были выпущены из мест заключения.

Кольбаева Бишкекский городской суд 2 марта выпустил под подписку о невыезде. Позже стало известно, что родственники Кольбаева возместили государству 49,6 миллионов сомов по делу о легализации преступных доходов. По данным спецслужбы, общая сумма по этому делу составляет более 250 млн сомов.

После того как Кольбаев был освобожден из заключения посольство США сделало заявление, что глубоко озабочено «освобождением главаря транснациональной организованной преступной группировки Камчыбека Кольбаева, осужденного за убийство, преступная сеть которого занимается незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, торговлей оружием».

Президент Садыр Жапаров 15 марта дал часовое интервью изданию «Радио Азаттык», в котором заявил, что США пока не предоставили правительству Кыргызстана доказательства причастности криминального авторитета Камчы Кольбаева к наркоторговле.

Еще в 2012 году президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного из крупнейших наркобаронов, в «черный список». В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Он также известен как «Коля-Киргиз», а журналисты-расследователи нашли связь между ним и экс-зампредом кыргызской таможни Райымбеком Матраимовым.

В середине апреля ГКНБ прекратил дело по статье «Легализация преступных доходов» в отношении экс-таможенника, утверждая, что ведомство не нашло у Матраимова и его супруги имущества за рубежом. Хотя в журналистских расследованиях были представлены доказательства об имуществе признавшегося в коррупции экс-чиновника за рубежом.

После его освобождения посольство США выразило «разочарование по поводу освобождения лидера организованной преступности Райымбека Матраимова». В посольстве отметили, что Матраимова внесли в «список Магнитского», а также подвергли визовым санкциям за его участие в коррупционной таможенной схеме, в результате которой из Кыргызстана было отмыто не менее $700 миллионов.