Глава ГКНБ и межправительственной делегации по делимитации и демаркации госграницы Камчыбек Ташиев 25 апреля на встрече с митингующими жителями Узгенского района заявил, что водохранилище Кемпир-Абад останется во владении Кыргызстана. Встреча прошла на стадионе села Куршаб Узгенского района Ошской области.

На собрание пришли около 1000 человек. Собравшиеся встретили главу ГКНБ не радужно. В начале встречи произошла перепалка между одним из митингующих и Ташиевым, но его охранники быстро оттолкнули человека, не дав ему договорить.

Затем Ташиев выступил за трибуной. По его словам, территория водохранилища останется, как есть.

«Мы не власть, которая упала с неба, мы не захватили власть. Мы власть, которую вы, народ, привели и избрали сами. Воля народа для нас основное требование. Вы сказали “не отдадим Кемпир-Абад”, значит не отдадим, все», — сказал он, выступая перед собравшимися.

Глава ГКНБ добавил, что остальную работу по обмену землями в Аксыйском, Ала-Букинском районах и в Баткенской области они продолжат.

При этом он не уточнил, что будет с землями, которые по договору с Узбекистаном должны были перейти взамен Кемпир-Абада. По его словам, узбекская делегация прибудет в Кыргызстан 10 мая, тогда и будет рассмотрен этот вопрос.

Также организаторы митинга и местные жители прогнали журналиста 7-канала и обвинили телеканалы КТРК, ЭлТР, «ОшТВ» и «Регион» в распространении выгодной для власти информации.

Журналисты «Клоопа» также освещали этот митинг. С ними собравшиеся не конфликтовали

Что не так с Кемпир-Абадом?

Ранее, по словам Ташиева, 23-24 марта межправительственной делегация по делимитации и демаркации госграницы подписала протокол в Ташкенте. Согласно этому документу, плотина водохранилища Кемпир-Абад в Кара-Суйском районе Ошской области должна была быть передана Узбекистану. Ташиев тогда заверил, что в будущем проблем с водохранилищем не будет, а местное население сможет использовать воду из водохранилища.

Однако местные жители выступили против передачи водохранилища Узбекистану.

23 апреля около 150 жителей села Кызыл-Октябрь Узгенского района Ошской области заняли Кемпир-Абадское водохранилище и начали бессрочную акцию против передачи Узбекистану земель на его берегу. Они установили юрты и потребовали приезда председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Также в Бишкеке на 28 апреля запланирован митинг против передачи водохранилища Кемпир-Абад Узбекистану.