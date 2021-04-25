Активный сторонник Садыра Жапарова Бакай Кашкарбаев назначен советником министра сельского хозяйства Аскарбека Джаныбекова. Информацию об этом подтвердили в ведомстве.

По данным минсельхоза, активист приступит к работе 26 апреля. Он назначен советником на общественных началах.

На фото Кашкарбаев с министром сельского хозяйства Аскарбеком Джаныбековым.

Кто такой Кашкарбаев?

Бакай Кашкарбаев называет себя активным сторонником Садыра Жапарова. В октябре было растиражировано видео, на котором Кашкарбаев плакал, обращался к Жапарову и просил назначить себя советником. Он участвовал в митингах в поддержку политика и агрессивно комментировал публикации, критикующие Жапарова.

Кроме этого, 15-17 ноября Кашкарбаев опубликовал на своей странице в фейсбуке видео с угрозами и призывами к насилию в отношении судей и работников прокуратуры.

«15 ноября 2020 года Бакай Кашкарбаев вместе с неустановленным кругом лиц, находясь в городе Чолпон-Ата запечатлел на видео высказывания, сопряженные с угрозами в отношении начальника отдела прокуратуры прокурору Иссык-Кульской области. Активист призвал подняться весь народ и озвучил такие призывы насилия, как: «нужно раздавить», «выколоть глаза» и «выбить зубы»», — уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры.

16 ноября Кашкарбаев опубликовал видео, в котором он ворвался в здание Иссык-Кульского районного суда и вступил в словесную перепалку с судьями, требуя встречи с судьей Жумаевым.

На этом «рейды» активиста не закончились. Так, 17 ноября он со своими сторонниками ворвался в Каракольский горсуд, где снова угрожал сотрудникам судебных органов.

«В своем выступлении он выражал открытую угрозу в отношении судьи Иссык-Кульского областного суда и начальника отдела прокуратуры области», — сообщил главный надзорный орган.

После этого Генпрокуратура возбудила на него уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти». На какой стадии находится дело пока неизвестно.