Валентина Шевченко 25 апреля одолела экс-чемпионку минимального дивизиона бразильянку Джессики Андраде на номерном турнире UFC 261 в Лас-Вегасе. Шевченко является действующей чемпионкой наилегчайшего веса.

Domination from start to finish for Valentina Shevchenko #UFC261 pic.twitter.com/4ft7tR1i74 — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) April 25, 2021

Поединок продлился всего два раунда. В первом — Шевченко доминировала, проведя несколько удачных тэйкдаунов. Во втором раунде она дважды перевела соперницу в партер, после чего победила техническим нокаутом.

Таким образом, Шевченко уже в пятый раз защитила свой чемпионский пояс. До этого она билась также с бразильянкой — Дженнифер Майя.

Шевченко завоевала чемпионский титул в наилегчайшем весе в декабре 2018 года. На счету 32-летней уроженки Кыргызстана 21 победа и 3 поражения.