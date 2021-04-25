Валентина Шевченко 25 апреля одолела экс-чемпионку минимального дивизиона бразильянку Джессики Андраде на номерном турнире UFC 261 в Лас-Вегасе. Шевченко является действующей чемпионкой наилегчайшего веса.
Поединок продлился всего два раунда. В первом — Шевченко доминировала, проведя несколько удачных тэйкдаунов. Во втором раунде она дважды перевела соперницу в партер, после чего победила техническим нокаутом.
Таким образом, Шевченко уже в пятый раз защитила свой чемпионский пояс. До этого она билась также с бразильянкой — Дженнифер Майя.
Шевченко завоевала чемпионский титул в наилегчайшем весе в декабре 2018 года. На счету 32-летней уроженки Кыргызстана 21 победа и 3 поражения.