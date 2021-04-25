Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19. Три человека скончались в Бишкеке, еще один — в Чуйской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 582 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 228 человек. В Джалал-Абадской и Баткенской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 149;

Чуйская область — 45;

Иссык-Кульская область — 16;

Ош — 8;

Нарынская область — 5;

Ошская область — 3;

Таласская область — 2.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 93 831 случай заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 186 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 88 006 пациентов.

За сутки среди медиков выявили пять новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 400 медработников, из которых выздоровели всего 4 310.

Также штаб сообщил, что на 25 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 1 441 пациент, из них 63 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 1 768 человек лечатся амбулаторно.