Казахстанская актриса Самал Еслямова признана лучшей актрисой 2019 года по версии российской национальной кинематографической премии «Ника». Вручение состоялось на торжественной церемонии 25 апреля 2021 года.

Приз за лучшие женские роли в 2019 году получили сразу две актрисы – Самал Еслямова за картину «Айка» и Виктория Мирошниченко за фильм «Дылда».

Награды в этом году вручаются за фильмы, вышедшие в 2019 и 2020 годах: в 2020 году премию пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Фильм о мигрантке-кыргызстанке

«Айка» — остросоциальная драма режиссера Сергея Дворцевого о молодой мигрантке из Кыргызстана, которая живет и нелегально работает в Москве.

«Ослабевшая после родов, голодная, замерзшая, она хватается за любую черную работу. На ней висит кредит, а кредиторы следуют по пятам, угрожают зверски расправиться с родными», — так описала этот фильм Гульбара Толомушова из Международной федерации кинопрессы.

Казахская картина «Айка» ранее вошла в шорт-лист номинации «Оскар» в 2019 году — она была единственным фильмом из Центральной Азии среди девяти других.

В мае 2018 года исполнительница главной роли в фильме «Айка» Самал Еслямова получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале.