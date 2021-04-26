Пресс-служба Бишкекского горсуда сообщила, что 26 апреля суд изменил меру пресечения активисту Тилекмату Керенову на домашний арест. Ему предъявлено обвинение по статье «Попытка захвата власти».

17 марта Свердловский райсуд водворил активиста в СИЗО-1 на один месяц. После этого Куренов объявил голодовку.

Дело Тилекмата Куренова

Тилекмат Куренов — гражданский активист. Он несколько раз выходил на митинги. Так, летом 2020 года Куренов и его сторонники вышли на акцию с требованием перенести парламентские выборы и отправить в отставку правительство, которое «недееспособно».

Кроме того, в декабре 2020 года он создал и возглавил движение в защиту месторождения Жетим-Тоо.

Куренов также состоит в центре движения «Против Ханституции» и активно выступает против нового проекта Конституции и конституционной реформы.

Куренова задержали 15 марта из-за публикаций в соцсетях, в которых, по версии следствия, «замечены призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам».

В это же время сотрудники правоохранительных органов обыскали дом Куренова и офис центра «Против Ханституции». 17 марта решением суда активиста Куренова водворили в СИЗО-1 на один месяц. Ему предъявили обвинение по статье «Попытка захвата власти».

Читать еще: