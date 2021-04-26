Ленинский районный суд Бишкека приговорил бывшего сотрудника мэрии Эрика Ашыралиева к 16 годам колонии и выплате штрафа в 300 тысяч сомов по обвинению в мошенничестве.

По версии следствия, Ашыралиев устроился работать в отдел экономики и финансов Ленинской районной администрации и незаконно продал восемь квартир, конфискованных у бывшего мэра Наримана Тюлеева.

Решением суда Ашыралиева обязали выплатить 11 потерпевшим более 32 млн сомов. Ему предъявлено 27 эпизодов мошенничества и подделки документов.

Ашыралиева задержали в сентябре 2019 года в Баткенской области. По версии следствия, он собирался незаконно пересечь границу Таджикистана, а затем вылететь в Турцию. Тогда ущерб от его действий оценили в 583 тысяч долларов.

Мужчина уже был ранее осужден за мошенничество и подделку документов на пять лет колонии-поселения. Поступая на работу в Ленинскую райадминистрацию в 2017 году, он скрыл сведения о судимости.

Кто такой Тюлеев?

Нариман Тюлеев был мэром столицы с 2008-2010 годы. Будучи мэром Бишкека Тюлеев выдал в частные руки 21 земельный участок в парке Ататюрк. Один участок площадью 600 квадратных метров, на котором предполагалось построить жилой дом и бизнес-центр, Тюлеев выдал своему отцу.

В 2012 экс-мэру предъявили обвинения в нанесении крупного ущерба государству при покупке автобусов и снегоочистительной техники для столицы из Китая.

По данным следствия, Тюлеев нанес ущерб государству в размере 33 млн. сомов. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В 2016 году Тюлеева освободили по амнистии. Кроме этого, он выплатил штраф государству в размере 60 млн сомов в качестве компенсации.

В 2016 году решением суда восемь квартир в Бишкеке, принадлежащих экс-мэру Нариману Тюлееву, перешли на баланс города. И мэрия должна была их использовать в качестве служебных квартир без права приватизации.

Тогда власти конфисковали у него торговый центр «Караван», бизнес-центр «Сапатком» и дорогостоящие автомобили, принадлежавшие Тюлееву и его родственникам.

20 октября 2020 года на фоне политического кризиса после парламентских выборов Тюлеев был назначен первым вице-мэром столицы.

Однако это вызвало протесты горожан, которые требовали, чтобы к власти пришли «новые люди с незапятнанной репутацией». Уже через два дня, 22 октября, Тюлеев подал в отставку с поста первого вице-мэра.

Позже 9 февраля 2021 года Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций в его отношении и отправил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд.