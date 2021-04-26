Генпрокурор Курманкул Зулушев 26 апреля на заседании рабочей группы по судебно-правовой реформе заявил, что уголовные дела за секс с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, необходимо рассматривать с учётом традиций и менталитета.

«В частности, все выясняется, когда девочка рожает. В итоге оказывается, что она построила семью и живет с молодым человеком. После этого следствие дает юридическую оценку супругу девушки. За это следует наказание от 7 лет 6 месяцев до 10 лет лишения свободы*. В тот же момент, я считаю, необходимо принимать во внимание наш менталитет и традиции», — сказал Курманкул Зулушев.

* Статья 164 «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 возраста» Уголовного Кодекса.

Недавний случай в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, когда родила семиклассница, вызвал общественный резонанс. Тогда это дело квалифицировали по статье «Изнасилование». Милиция задержала по подозрению в изнасиловании её 17-летнего дядю, его водворили в СИЗО на 2 месяца.

По словам специалиста отдела по защите семьи и детей минздравсоцразвития Нурсултана Курманбекова, потерпевшая и подозреваемый проживают в разных домах. И родители девочки, и родственники думали, что девочка поправилась и не заметили беременность, а в школе она не снимала куртку. Семья потерпевшей — многодетная, и состоит на учете как социально уязвимая.

В 2020 году в Кыргызстане было зарегистрировано 1 101 уголовное дело по факту преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. При этом 150 из совершенных преступлений — сексуального характера.

Читать по теме: «Нет специальной одежды»: Во что были одеты жертвы сексуального насилия?