Пресс-служба Верховного суда сообщила о том, что рассмотрела уголовное дело в отношении министра обороны Таалайбека Омуралиева и еще десятерых человек.

«Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 26 апреля 2021 года определение и приговор Бишкекского городского суда от 10 марта 2021 года в отношении Т.Омуралиева и других отменены. Приговор Первомайского районного суда города Бишкек от 15 октября 2020 года в отношении Т.Омуралиева и других лиц оставлен в силе», — отмечается в сообщении.

Это значит, что Омуралиев и еще десять человек окончательно оправданы по делу о незаконном распределении квартир для военных в микрорайоне Джал.

Дело Омуралиева

Таалайбек Омуралиев был главой минобороны с 2011 по 2014 годы. В 2017 году Первомайский райсуд признал его и ряд других обвиняемых по делу о незаконном распределении квартир виновными в злоупотреблении должностным положением.

Все они состояли в комиссии по распределению квартир военнослужащим в микрорайоне «Джал» в Бишкеке. Квартиры, по данным следствия, доставались тем военным, у которых уже было жилье.

Тогда Омуралиева оштрафовали на 5 млн сомов и лишили звания генерал-майора. Однако Бишкекский горсуд вернул Омуралиеву звание, оставив лишь штраф. Затем Верховный суд направил дело на пересмотр в Первомайский райсуд.

9 октября 2020 года, когда в стране начался политический кризис после объявления итогов выборов в парламент, действующий на тот момент президент Сооронбай Жээнбеков назначил Омуралиева главой Генерального штаба Вооруженных сил КР.

Через несколько дней Первомайский суд оправдал его и еще десять человек, которые проходили с ним по делу о квартирах. В числе оправданных обвиняемых были, в частности, экс-замглавы первого секретаря Совета безопасности Жаныбек Капаров, экс-первый замначальника Генерального штаба Кубанычбек Орозматов, а также бывший зампредседателя Госкомитета по делам обороны Нурбек Дуйшеналиев.

Однако сторона обвинения была не удовлетворена и дело ушло в Бишкекский горсуд. Пока оно рассматривалось, после реформы правительства и возрождения Министерства обороны, президент Садыр Жапаров 3 февраля 2021 года назначил Омуралиева министром обороны.

Позже пресс-служба Бишкекского городского суда сообщила журналисту «Клоопа», что 10 марта суд признал виновным министра обороны Таалайбека Омуралиева по статье «Злоупотребление должностным положением».

Суд приговорил Омуралиева к выплате 5 млн сомов в доход государства. В горсуде добавили, что по делу Омуралиева проходило еще несколько обвиняемых, им суд не назначил никакого наказания «в связи с истечением срока давности» по делу. Однако сторона защиты обвиняемых обжаловала приговор и теперь Омуралиев и остальные фигуранты дела окончательно оправданы.