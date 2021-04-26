Комитет Жогорку Кенеша по социальным вопросам вынес решение о несоответствии занимаемой должности министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева. Теперь вопрос о его пребывании на этой должности вынесут на пленарное заседание парламента.

26 апреля на заседании члены комитета должны были заслушать информацию работе, проделываемой министром Минздравсоцразвития. Но чиновник так и не пришел на заседание.

Депутатка Евгения Строкова раскритиковала министра.

«[Его отсутствие на заседаниях] можно объяснить только одной причиной — не дай Бог, если только он не умер от иссык-кульского корня. Я считаю, что мы должны жестко отнестись к этому. Какая бы у нас Конституция ни была, мы должны работать ради народа. А он [министр] этого не делает, ведет себя как хан, рядом с ханом», — сказала Строкова.

Эксперт из аппарата правительства в парламенте Асан Гаипов сказал, что министр не смог присутствовать на заседании, так как в настоящее время курирует вакцинацию. Строкову ответ Гаипова не устроил.

«Он, что сам колет, или придумывает новую вакцину? Это смешно. Вы держите нас за дураков?… Может он где-то сидит и размешивает чай», — сказала депутатка.

Депутат Бактыбек Райымкулов попросил Гаипова перестать быть адвокатом министра.

«Нельзя найти хотя бы час, чтобы прийти… Другие министры ведь приходят… Пусть нас не уважает, но надо же уважать народ, государство, свою должность», — сказал Райымкулов.

Члены комитета были недовольны тем, что министр не пришел ни на одно из заседаний.

Ранее комитет поддержал предложение депутата Жанара Акаева о снятии Бейшеналиева с должности министра.

Лечение коронавируса аконитом

16 апреля глава минздравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев выпил на пресс-конференции разрекламированную президентом Садыром Жапаровым настойку иссык-кульского корня.

Там же он сообщил, что его уже применяют в нескольких больницах для борьбы с коронавирусом. Позже выяснилось, что пациентам давали эту настойку без их ведома — говоря, что это отхаркивающее.

При этом сам министр признал, что иссык-кульский корень может привести к смерти.

«Мы даем только врачам, которые ответственны за лечение больных этой жидкостью и они будут за это отвечать. Если человек выпьет в холодном виде, то в течение пяти минут умрет. Если, после того как он выпьет настойку, он выпьет холодную воду или съест мороженое — тоже умрет. Кыргызы применяют иссык-кульский корень традиционно, он веками нас лечил», — сказал министр.

Осторожно, это растение ядовито и неправильная дозировка может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец, растение семейства лютиковых, также известное как «собачья смерть», «клобук монаха», «волчья отрава», «венерин башмачок» и «царица ядов».