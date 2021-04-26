Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев 26 апреля на брифинге, посвященном Европейской неделе иммунизации вновь заговорил о лечении аконитом.

Глава минздрава на брифинге призвал кыргызстанцев вакцинироваться. Журналисты в ответ, поинтересовались у Бейшеналиева, нет ли противоречия в его словах, так как ранее он призывал лечить больных с COVID-19 настойкой смертельно ядовитого аконита.

«Если журналисты не знают разницу между лечением и вакцинацией, то представьте, как простому народу можно объяснить. Вакцинация — это профилактика, а лечат уже заболевшего человека. Все это друг другу не противоречит, наоборот поддерживает.

Если мы сделаем вакцинацию, то люди не заболеют. Мы не отказываемся лечить аконитом, другими средствами. Как сказали сейчас в ВОЗ, в других странах, во Франции, Бельгии, некоторых областях России, тысячелетиями применялся аконит. И у нас в Кыргызстане веками он применялся. Сегодня в два часа президент сам будет давать интервью по поводу этого аконита», — ответил глава минздрава.

Позже пресс-секретарь президента Галина Байтерек опровергла слова Бейшеналиева о том, что Садыр Жапаров выступит относительно аконита. «Это какие-то фантазии. Президент не собирался выступать сегодня. В его графике этого нет», — сказала она журналистам.

Лечение иссык-кульским корнем

Президент Садыр Жапаров 15 апреля опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что местные врачи нашли способ лечения от COVID-19 «за один-два дня на начальной стадии». Этим способом оказалась настойка иссык-кульского корня — крайне ядовитого растения.

Осторожно, это растение ядовито и неправильная дозировка может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Позже Facebook сообщил, что удалил посты Жапарова из-за «неверной информации». Но в аппарате президента в ответ заявили, что посты об иссык-кульском корне на страницах президента удалены без «внешнего вмешательства».

Со словами Жапарова об использовании иссык-кульского корня в лечении больных с коронавирусом согласился глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Чтобы доказать безвредность иссык-кульского корня, Бейшеналиев 16 апреля выпил отвар в прямом эфире на пресс-конференции, которую сам и созвал. Позже Бейшеналиев сообщил, что медики уже дают настойку больным коронавирусом и пациентам с другими заболеваниями.

На той же пресс-конференции глава минздрава заявил, что дозировку корня для употребления определяет только президент Садыр Жапаров.

Позже комитет парламента по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению предложил снять Бейшеналиева с должности. Девять депутатов проголосовали за выражение недоверия министру и отдел комитета заявил, что направит соответствующее письмо премьер-министру Улукбеку Марипову.

О лечении ядовитым иссык-кульским корнем говорили и на государственном телеканале «Ала-Тоо 24». Позже медиасообщество и независимые эксперты раскритиковали новостной сюжет о ядовитом корне и требовали рассмотреть ответственность редакции телеканала.

20 апреля стало известно о четырёх кыргызстанцах, отравившихся настойкой из иссык-кульского корня в Бишкеке. Все они поступили в больницы в тяжёлом состоянии. На это глава минздрава сказал, что пострадавшие не получали отвар, который он пил на пресс-конференции 16 апреля.

«Комиссия выезжала в отделение токсикологии БНИЦТО и никаких осложнений от нашего лечения не выявила […] Пострадавшие наш отвар не получали. Надо же сначала спросить, отчего люди отравились. Это онкологические больные, сами употребляли уже давно. При раковых заболеваниях желудка давным-давно применяют аконит. Тот, кто им назначил народное лечение, дозу, наверное, не рассчитал», — сказал он.

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