Президент Садыр Жапаров 26 апреля выступил на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН.

В своем приветственном слове глава государства отметил, что в этот непростой период для человечества существует важная задача – «выработать решения по укреплению экономического сотрудничества в регионе во время пандемии по принципу “лучше, чем было”».

Он отметил, что из-за пандемии COVID-19 во всем мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе начались серьезные проблемы с международной̆ торговлей, что поставило под угрозу реализацию Целей Устойчивого Развития.

По словам Жапарова, развивающиеся страны лишились большей части доходов, а оставшиеся ресурсы направляются ими на ликвидацию последствий пандемии.

«В прошлом году в ходе Политического форума по устойчивому развитию Кыргызстан представил свой первый Национальный добровольный обзор достижения Целей Устойчивого Развития. Этот доклад был составлен с учетом влияния COVID-19 на реализацию поставленных целей. В нем также отражены сферы, где нам необходима международная поддержка», – сказал он.

Президент заявил, что Кыргызстан не имеет выхода к морю, что сильно затрудняет возможности ведения внешней торговли. По его словам, государство нуждается в доступе к портам Тихого, Индийского и Атлантического океанов.

«В этой связи мы приветствуем поддержку ЭСКАТО по линии Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии», – сказал он.

Жапаров добавил, что Кыргызстан «заинтересован в привлечении иностранных инвесторов в страну», и активно работает над улучшением инвестиционной и торговой политики.

«Наша основная цель – это создание благоприятных условий для ведения бизнеса, обеспечение защиты прав предпринимателей и инвесторов. В условиях пандемии нам необходимо не создавать препятствия и новые барьеры, а максимально сотрудничать в целях развития торговли и повышения уровня жизни населения», – заключил он.

77-я сессия ЭСКАТО проходит с 26 по 29 апреля 2021 года в столице Таиланда Бангкоке в формате видеоконференции. Она посвящена теме «Восстановление после кризиса по принципу “лучше, чем было” на основе регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В мероприятии участвуют лидеры государств — членов организации.