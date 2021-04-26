Первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев 26 апреля встретился с послом Таджикистана Назирмадом Ализода. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече Ниязалиев вручил ноту Ализода, причиной этого стало похищение двух жителей Лейлекского района Баткенской области таджикскими пограничниками.

«Во время переговоров Нуран Ниязалиев отметил, что важно предотвращать действия, приводящие к обострению ситуации в приграничных районах. Он призвал таджикскую сторону незамедлительно уточнить подробности инцидента, привлечь к ответственности виновных и проинформировать о результатах предпринятых мер», — говорится в сообщении МИДа.

В ночь на 24 апреля таджикские пограничники избили и похитили двух жителей села Эски-Очу – 19-летнего Дастана Ашрапова и 21-летнего Кубатбека Каныбек уулу.

После переговоров с таджикской стороной кыргызстанцы были возвращены на родину. На теле пострадавших было обнаружено множество телесных повреждений.

Кыргызская милиция начала досудебное производство по статье «Похищение человека».

Приграничные вопросы

На приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана происходят регулярные столкновения в течение многих лет. По данным Погранслужбы в 2020 году было зарегистрировано 12 конфликтных ситуаций на границах с соседними государствами. Из них 9 случаев произошли на кыргызско-таджикской границе.

Протяженность кыргызско-таджикской границы 967 километров, делимитация и демаркация по 519 км завершена, остальные участки остаются до сих пор неуточненными. Из-за использования воды, земельных участков, незаконного пересечения границ, которые находятся на неуточненных землях, в приграничных селах регулярно происходят столкновения.