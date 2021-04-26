Генпрокурор Курманкул Зулушев на совещании рабочей группы по совершенствованию уголовного законодательства заявил, что наказание за похищение человека для принудительного вступления в брак будет ужесточено.

По словам главы надзорного органа, работники прокуратуры круглые сутки писали новые статьи. Созданы рабочие группы по разработке законов об амнистии, пробации, медиации, а также о статусе судебных исполнителей.

«На сегодняшний день подготовлено четыре кодекса о привлечении граждан к ответственности за различные нарушения и преступления. В новых кодексах мы не забыли, конечно, о гуманизации. Но по статье “Ала качуу” будет усилена ответственность. Эта статья не будет подпадать под гуманизацию»,— сказал Курманкул Зулушев.

Согласно действующим нормам, за совершение этого вида преступления предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы. За принуждение к фактическим брачным отношения с лицом, не достигшим 17-летнего возраста, налагается штраф до 200 тысяч сомов.

О необходимости ужесточить наказание за похищение для принудительного вступления в брак вновь заговорили в апреле после похищения и убийства Айзады Канатбековой. История вызвала общественный резонанс — сотни людей вышли на митинг с требованием отставки главы МВД Улана Ниязбекова.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Айзада Канатбекова была похищена утром 5 апреля, преступление попало в кадр видеокамер — был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, уже пытался похищать, чтобы вступить с ней в брак против ее воли.

Однако поиски затягивались, а 7 апреля в машине было найдено тело девушки, а рядом — тело ее похитителя. Милиция заявила, что мужчина задушил ее, а после убил себя. Сотни человек вышли на митинг, недовольные бездействием милиции и требовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.

К концу 8 апреля были задержаны четыре подозреваемых в похищении девушки. Прокуратура сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения кыргызстанки Айзады Канатбековой. Дело по статье «Халатность» было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

МВД провело служебное расследование, после которого 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор.

Кроме того, изображения с места преступления тел убитой девушки и ее похитителя, который покончил с собой, оказались в Интернете и в телеграм-каналах, и позже в некоторых СМИ.

Позже в ГУВД Чуйской области сообщили, что за утечку фотографий объявлены выговоры двоим сотрудникам ОВД Аламудунского района, еще одному вынесли предупреждение.