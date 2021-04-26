Пресс-секретарь президента Галина Байтерек заявила журналистам, что телеграм-канал «Садыр Жапаров» не имеет отношения к самому главе государства.

Ранее в этом телеграм-канале появились две фотографии — первая с текстом про «двуличных вредителей — политиков», вторая — некая схема, на которой указаны СМИ, политики, организации, которых якобы спонсирует Запад.

Фотографии с телеграм-канала «Садыр Жапаров»

По словам Байтерек, пишет в канале не сам глава государства, а его фанаты и сторонники.

«У него есть один канал — “Президент Кыргызской Республики”. Что касается ныне существующего канала, в котором появился якобы комментарий президента и некая схема, так это написали какие-то его фанаты, сторонники, но не сам Садыр Жапаров. Сейчас наши IT-специалисты ищут, кто начал вести этот канал, чтобы аннулировать коды доступа», — сказала она.

Однако ранее сама Галина Байтерек подтверждала «Клоопу» подлинность этого телеграм-канала.

«Слепой внутренний мир»

3 марта «Азаттык» в своём фейсбуке опубликовал видео, где депутат Дастан Бекешев критиковал проект новой Конституции инициированной Жапаровым, называя его «Ханституцией». В тот же день со страницы президента Жапарова в фейсбуке был оставлен комментарий: «У этого негодяя не только глаза, но и внутренний мир слепой». Дастан Бекешев потерял зрение в 6 лет.

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек тогда заявила, что «личная страница Садыра Жапарова была взломана неизвестными», и он не имеет отношения к последним комментариям. А ГКНБ даже начал проверку по факту взлома личной страницы президента «из-за рубежа».

Иссык-кульский корень и COVID-19

Президент Садыр Жапаров 15 апреля опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что местные врачи нашли способ лечения от COVID-19 «за один-два дня на начальной стадии». Этим способом оказалась настойка иссык-кульского корня — крайне ядовитого растения.

Осторожно, это растение ядовито и его употребление может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Позже Facebook сообщил, что удалил посты Жапарова из-за «неверной информации».

«Мы не разрешаем никому, в том числе и официально избранным руководителям распространять неверную информацию, которая может нести угрозу здоровью человека, в том числе по лечению COVID-19 или его профилактике», — отметили в Facebook.

Но в аппарате президента в ответ заявили, что посты об иссык-кульском корне на страницах президента удалены без «внешнего вмешательства».

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