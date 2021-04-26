В Бишкеке в театре оперы и балета им.Абдыласа Малдыбаева состоялась церемония прощания с народным писателем Кыргызстана Бексултаном Жакиевым. Он скончался 25 апреля на 85 году жизни. Предали земле Жакиева на Ала-Арчинском кладбище.

Народный писатель, заслуженный артист



Писатель родился в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области. В 1958 году он окончил филологический факультет КНУ. В 1960-1962 годах прошел двухгодичный высший курс киносценаристов в Москве. Профессиональную деятельность начал в 1963 году редактором киностудии «Кыргызфильм», затем работал главным редактором Министерства культуры Кыргызской ССР.

Позже Жакиев —главный редактор государственного комитета кинематографии Кыргызской ССР, секретарь Союза театральных деятелей Кыргызстана. В 1992-1993 годах он был советником президента, затем — художественным руководителем Государственной дирекции «Манас 1000», а также председателем комитета государственной премии Токтогула.

Жакиев — автор таких драм, как «Мин кыял»(«Тысяча мечт»), «Алтын аяк» («Золотая чаша»), «Окум»(«Приговор»), «Эртен – жаны жыл»(«Завтра — новый год»), «Жолугушуу»(Встреча»), «Куттургон жаз да келер» («И наступит долгожданная весна»), «Саадак какты»(«Стон тетивы»), «Журолучу журок оорутпай»(Не наносите душевных ран»), «Жаза» («Наказание»).

Одним из самых известных произведений Бексултана Жакиева считается «Атанын тагдыры» («Судьба отца»), эту драму ставили в Кыргызском драматическом театре более 500 раз.

Бексултан Жакиев — заслуженный артист Киргизской ССР, награжден Государственной премией Токтогула, имеет звание Народного писателя Кыргызстана, награжден орденом «Манас» III степени и медалью «Данк». Он был лауреатом международных премий Толегена Айбергенова и Жамбыла Жабаева в Казахстане, награжден казахской медалью «Астана».

Материал подготовила: Дилде Шатанова

