Свердловский районный суд Бишкека вынес решение по делу о похищении и убийстве бизнесмена и владельца бишкекского кафе «Мадина» Хуфура Абдурахемана.

Приговор был оглашен 13 апреля.

Четверо подозреваемых по этому делу признаны виновными по статьям «Убийство», «Похищение человека», «Разбой» и «Хищение документа, печати или штампа». Все они приговорены к 16 годам лишения свободы.

Похищение и убийство Абдурахемана

Хуфур Абдурахеман — этнический уйгур из Китая, отец 6 детей. Он владел кафе «Мадина» недалеко от одноименного рынка в Бишкеке и пропал 4 октября 2019 года. Брат Абдурахемана обратился с заявлением в милицию о его пропаже на следующий день.

По словам брата, в тот день Хуфур выехал на своей машине марки BMW Х5 белого цвета с торгово-рыночного комплекса «Мадина» в направлении рынка «Дордой» и не вернулся. Обращение зарегистрировали по статье «Похищение человека».

Почти через две недели сотрудники милиции задержали восьмерых подозреваемых, среди которых есть член организованной преступной группы. Они дали показания и рассказали, что мужчину похитили, убили, а его тело закопали в окраине села Кочкорка Нарынской области примерно в 150 метрах от дороги. Тело Хуфура Абдурахемана обнаружили в ночь на 19 октября 2019 года.

Двое подозреваемых в разные периоды времени работали в милиции. По данным МВД, их уволили со службы «за допущенные правонарушения». Следствие подозревает, что один из них занимался организацией похищения, а второй убивал бизнесмена.

В убийстве также подозревались 29-летний уроженец Иссык-Кульской области и 33-летний выходец из Казахстана. Тогда всех четверых водворили в СИЗО №1 на два месяца.

Другие четверо задержанных проходили по делу, как свидетели. Среди них предполагаемый сбытчик похищенной машины — он состоит на учете в МВД как член ОПГ. В качестве свидетеля проходит и покупатель похищенной машины, которого задержали на КПП «Сосновка» в Чуйской области при попытке пересечь границу. Он управлял похищенным BMW X5 — машину перекрасили в черный цвет и прикрепили подложные номера.

Связь с Саймаити

Убитый мужчина входил в многолетнюю подпольную курьерскую сеть китайского бизнесмена Айеркена Саймаити, через которую из страны вывозились миллионы долларов наличными.

Саймаити — фигурант расследования «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе $700 млн из Кыргызстана. В причастности к выводу этих денег журналисты обвиняют и самую влиятельную семью на юге Кыргызстана — клан Матраимовых.

Абдурахеман был «коллектором», который регулярно собирал сбережения других торговцев для перевозки за границу.

Куратором этой сети теневых курьеров являлся сам Айеркен Саймаити. Больше десятка кыргызстанцев под его руководством регулярно летали по маршруту Бишкек — Стамбул с плотно набитыми сумками, которые они клали под сиденье спереди. В каждой сумке было целое состояние (особенно по меркам Центральной Азии) — от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов.

Эта сеть многие годы работала в условиях полной секретности, но после убийств курьеров Саймаити решил рассказать свою историю.

Однако в декабре 2019 года начальник следственной службы МВД Сыргак Айткулов сообщил, что у владельца кафе «Мадина» Хуфура Абдурахемана, убитого в Нарынской области в середине октября, нет связи с Айеркеном Саймаити.

«В рамках расследования уголовного дела об убийстве восемь человек доставлены в следственные органы. Есть доказательство причастности семи человек. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — добавил он.