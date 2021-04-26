Генпрокурор Курманкул Зулушев 26 апреля на заседании рабочей группы по судебно-правовой реформе заявил, что прокуратуре вернут следственные полномочия.

«У прокуратуры нет следствия уже много лет, и на сегодня нет качественных кадров, так как многие ушли. У прокуратуры, как раньше, будут следователи в районах и областях. В будущем, думаю, будет следственный департамент. Сейчас пока будет следственное управление Генпрокуратуры», — сказал Зулушев.

Он добавил, что часть полномочий заберут у ГКНБ, но при этом у силового ведомства останется следствие по экстремизму и терроризму.

Полномочия прокуратуры пересматривают в рамках работы Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности. Его создал и возглавил президент Садыр Жапаров.

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Не только следствие

Согласно новой Конституции, референдум по принятию которой состоялся 11 апреля, список полномочий прокуратуры может пополниться не только следствием. Пока Конституция еще не принята. По этой версии Конституции прокуратурой «осуществляется надзор за точным и единообразным исполнением законов и иных нормативных правовых актов».

Кроме того, органы прокуратуры «осуществляют уголовное преследование, участвуют в судебном разбирательстве, осуществляют надзор за исполнением судебных решений и иные полномочия, предусмотренные конституционным законом». Что еще войдет в «иные полномочия», неизвестно — соответствующий новый Конституционный закон еще не принят.

Расширенные полномочия прокуратуры и генпрокурора вызывали опасения юристов. В частности, правовая клиника «Адилет» отмечала, что полномочия будут противоречить судебно-правовой реформе страны.

Они дают Генпрокуратуре функции ГКНБ и полномочных органов по борьбе с экономическими преступлениями, других правоохранительных и государственных органов. Она сможет проверять как обычных граждан, так и частные структуры и некоммерческий сектор.

Кроме того, по этой Конституции у генпрокурора есть право инициировать законы в парламенте, при этом привлекать к ответственности его можно только при обязательном согласии на это большинства депутатов и президента. Юристы посчитали это «необоснованно высокой защитой» от уголовного преследования с учетом того, что многие из кыргызских генпрокуроров попадали на скамью подсудимых за нарушения в своей работе.

Однако их рекомендации не были учтены. В состав Конституционного совещания, которое редактировало проект новой Конституции, входил и сам генпрокурор Зулушев.

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Кто такой Курманкул Зулушев?

С 2000 года он работал на разных должностях в органах прокуратуры, а затем стал судьей. С 2007 занимал должность судьи Сокулукского района Чуйской области, в 2013 году был избран заместителем председателя Бишкекского городского суда.

В том же году Зулушев вел дело Камчыбека Ташиева, которого обвиняли в попытке захвата власти. Бывший президент Алмазбек Атамбаев освободил его и судью Медербека Сатиева от должности за нарушение закона при рассмотрении дела.

Тогда Зулушев и Сатиев состояли в коллегии судей, которые вынесли оправдательный приговор трем депутатам парламента от фракции «Ата-Журт» – Камчыбеку Ташиеву, Садыру Жапарову и Таланту Мамытову. Их обвиняли в насильственном захвате власти — Ташиев попытался перелезть через забор Белого дома во время митинга по золоторудному месторождению «Кумтор».

В 2015 году он участвовал в выборах от «Республики — Ата-Журт», но не принес голосов для партии. Зулушев дошел до Верховного суда и отстоял свое право быть депутатом.

Как депутат он запомнился своей инициативой по проведению референдума о том, какая в стране должна быть форма правления. Выбор он предложил сделать между парламентской и президентской формой правления.

Он обосновал свою инициативу тем, что во всех редакциях Конституции Кыргызстана уже были прописаны готовые формы правления. В итоге граждане не голосовали за форму правления отдельно, а голосовали за основной закон страны.

Согласно его законопроекту, референдум планировался 4 октября – в день выборов в парламент страны. После того, как законопроект раскритиковали, Зулушев заявил, что выдвинул его по своей инициативе и «не исполняет указ властей».

В 2018 году он вместе с Исхаком Масалиевым выступил инициатором законопроекта о снятии неприкосновенности с экс-президентов — депутаты считали, что закон «О деятельности президента» противоречит Конституции страны.

Этот законопроект и стал основой для снятия неприкосновенности с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Вскоре его лишили и неприкосновенности, и статуса экс-президента.

Курманкул Зулушев был назначен генеральным прокурором 21 октября 2020 года, после смены власти в стране. До него пост генпрокурора занимал Откурбек Джамшитов. На прошедших выборах он баллотировался от партии Камчыбека Ташиева «Мекенчил».