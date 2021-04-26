Между жителем Узгенского района Ошской области Мирланом Ураимовым и журналистом телеканала «Регион ТВ» Акниетом Кенешовым возникла словесная перепалка.

Инцидент произошел 25 апреля на стадионе Куршабского айыл окмоту — в этот день глава ГКНБ Камчыбек Ташиев приехал на встречу с местными жителями по вопросам Кемпир-Абадского водохранилища.

Предметом спора стало высказывание Ураимова о том, что телеканалы, имеющие отношение к Ташиеву, «доносят народу неверную информацию». Мучжина обвинил эти СМИ в распространении ложной информации.

«Здесь присутствуют дежурные каналы. Они не слышат и не снимают глас народа. Они сейчас снимут тех, кто хвалит [власть], тех, кто им аплодирует, а вы вечером, посмотрев это все на телеканалах, удовлетворитесь поданной информацией. Уважаемые ОТРК, ЭлТР, ОшТВ и другие… есть еще “Аймак ТВ” (“Регион ТВ” — редакция) рассказывают небылицы, посмотрите сами. У них есть частные каналы, YouTube-каналы — уважаемые, те кто доносит ложь до людей, те, кто говорит, что власть отлично работает: подойдите сюда, снимите настоящий глас народа. Пусть то, что говорят обычные люди, слышит народ. Здесь говорит большинство, но если не хотите, можете покинуть это место», — сказал Ураимов.

На слова Ураимова ответил журналист Акниет Кенешов. Он заявил, что «7 канал» и «Регион» – не «дежурные каналы».

«Я проработал на “7 канале” в Оше три года, на телеканале “Регион ТВ” – два года. Я человек, который работал для народа. Если вы поедете в Чон-Алай и спросите, кто приехал из “Региона”, они ответят про меня, что приехал снимать проблемы народа. “Регион”, “7 канал” — это не дежурные каналы», — сказал Кенешов.

Но местные жители отобрали микрофон у Кенешова во время монолога. Когда он начал уходить со сцены, несколько сельчан прогнали его со стадиона, заявив: «Никто тебя сюда не звал». Сотрудники милиции окружили журналиста и предотвратили потасовку. В результате Кенешову пришлось уйти.

В УВД Ошской области подтвердили, что на собрании произошла потасовка, но так как у обеих сторон не было к друг другу претензий, Ураимов и Кенешов были отпущены.

На странице Кенешова в социальных сетях указано, что он работает на «7 канале» и «Регион ТВ». Также он является земляком Камчыбека Ташиева. Село Барпы Джалал-Абадской области — малая родина Ташиева и Кенешова.

Кроме этого, на местных выборах в айыльный кенеш журналист поддерживал партию «Ата-Журт Кыргызстан». Руководитель партии «Ата-Журт Кыргызстан» Айбек Маткеримов тоже выходец из села Барпы. Маткеримов был кандидатом в списке партии Жапарова и Ташиева «Мекенчил» на выборах в парламент 2020 года.

«Ата-Журт Кыргызстан» также связывают Ташиевым и его ближайшим соратником и ныне президентом Жапаровым. Сын Ташиева, Тай-Мурас Ташиев был кандидатом в списках этой самой партии на выборах в Джалал-Абадский городской кенеш. По предварительным результатам, партия выиграла выборы, значит Ташиев может получить депутатский мандат.

Ураимов — член партии «Бутун Кыргызстан», принимал участие в парламентских выборах 2020 года от этой партии. Он – активист и один из организаторов акции против передачи Узбекистану 50 гектаров земли возле Кемпир-Абадского водохранилища. Также он ведет страницу на фейсбуке «Мекендеш ТВ» баракчасы и в прямом эфире транслирует происходящее на Кемпир-Абадском водохранилище.

«7 канал» и «Регион ТВ»

Юридическое название «7 канала» – телерадиокомпания «Канал D», руководителем является Алтынбек Жумаев. Основателями указаны бывший президент Алмазбек Атамбаев и общественный фонд «Апрель».

На сайте Минюста можно увидеть еще один «7 канал», который зарегистрирован на брата главы ГКНБ Казыбека Ташиева, но трансляций канал не ведет. В эфир выходит «7 канал» — «Канал D», который ранее принадлежал Атамбаеву.

В 2018 году Атамбаев выкупил этот канал за 7 млн сомов у Майрамкуль Мамбеталиевой. Но в 2019 году Атамбаев был задержан по подозрению в коррупции, и канал был арестован. По словам Жумаева, лицензия для выхода в эфир относится к Атамбаевскому «Форуму», но активы компании не принадлежат бывшему президенту.

После ареста Атамбаева бывшая владелица компании Майрамкуль Мамбеталиева пыталась вернуть «Канал D» через суд. Мамбеталиева сообщила, что ее подпись подделана на договоре купли-продажи. Телеканал «Апрель» оценила это как попытку «рейдерского захвата».

После октябрьских событий телеканал стал поддерживать политику освобожденного из тюрьмы Садыра Жапарова. Кроме этого, на внеочередных президентских выборах «7 канал» транслировал только агитационные материалы Жапарова. Штаб нынешнего президента перечислил ОсОО «Канал D» в общей сложности 1,3 млн сомов.

«Регион ТВ» в базе минюста зарегистрирован как «телерадиокомпания АРТВ» — самым первым директором канала указан Рамиз Каимов, который числился в списках партии «Мекенчил». На сегодняшний день «Регион ТВ» возглавляет Эрали Маматов.

Главный редактор «Регион ТВ» Откурбек Рахманов в беседе с журналистом Адылом Акжол уулу подтвердил, что канал принадлежит Ташиеву.