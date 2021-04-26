Бывший министр образования, академик Аскар Какеев скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев.

«Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и близким Аскара Какеева, который работал в сфере образования и науки. Он занимал пост министра образования, науки и культуры Кыргызстана с 1993 по 1998 год, и воспитал в нашей стране многих специалистов!», — сказал он.

Труды, оставившие след в науке

Аскар Какеев родился в 1935 году в селе Кегеты Чуйской области. В 1958 году окончил факультет биологии Кыргызского национального университета.

Ученый начал свою деятельность в 1958-1960 году в лаборатории микрофотокопирования архивного фонда Министерства внутренних дел.

Он проработал в нескольких высших учебных заведениях, в 1991 году он стал доктором философских наук, а в 1992 году — получил звание профессора. В 1993 году Какеев стал академиком Кыргызской национальной академии наук.

Начиная с декабря 1992 года Аскар Какеев был руководителем аппарата президента, затем занимал должность пресс-секретаря и главы министерства образования, науки и культуры Кыргызстана.



В 2000 году он стал ректором КНУ имени Ж. Баласагына, в 2005 году — начал работать в Кыргызско-Российском Славянском Университете имени Б.Н.Ельцина заведующим кафедрой философии, где и проработал до ухода из жизни.

Аскар Какеев написал четыре монографии и пять учебников, так же он — автор более 100 научных трудов. Ученый был награжден «Знаком Почета» и орденом «Манас» 3 степени.