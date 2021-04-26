Минздравсоцразвития сообщило о начале Европейской недели иммунизации во всех регионах Кыргызстана и призвало граждан вакцинироваться от COVID-19.

Глава министерства Алымкадыр Бейшеналиев 26 апреля на пресс-конференции сообщил, что в столице и регионах есть возможности для вакцинации.

«По всей стране действуют 65 мобильных бригад, которые бесплатно будут вакцинировать граждан как по календарю профилактических прививок, так и от COVID-19. Также вакцины можно получить в кабинетах [в поликлинике]», — сказал он.

По его словам, только благодаря ежегодной иммунизации в Кыргызстане нет полиомиелита, кори и других заболеваний, которые можно предотвратить вакциной.

Директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гулбара Ишенапысова отметила, что вакцинировать от коронавируса будут китайским препаратом Sinopharm. По ее словам, вакцину могут получить все желающие.

«Также в страну поступили 20 тысяч доз российской вакцины Sputnik V. Ею мы будем вакцинировать людей с хроническими заболеваниями и тех, кто старше 65 лет», — сообщила она.

Представительница Всемирной организации здравоохранения Назира Артыкова отметила, что по всей Центральной Азии объявлена чрезвычайная ситуация. В соседнем Таджикистане — вспышка дикого полиовируса*. Она призвала всех кыргызстанцев вакцинировать своих детей и получить ее самим.

*Полиомиелит — высокоинфекционное вирусное заболевание. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Полиомиелит поражает, в основном, детей в возрасте до 5 лет, поэтому детей вакцинируют от него. Но в конце марта ВОЗ сообщила об обнаружении в Таджикистане шести случаев заражения детей полиовирусом второго типа. Как рассказал «Азаттыку» Шахин Хусейнов, главный эксперт по проблемам полиомиелита в ВОЗ из европейского офиса организации в Дании, с 2016 по 2018 год в мире не хватало инактивированной поливакцины против вируса. Страны Центральной Азии расценили как страны с низким риском, поэтому поставки вакцины в регион были отложены на потом. Поэтому дети, родившиеся в промежутке между 2016 и 2018 годами, не получили защиту от второго типа полиовируса. Вирус может передаваться и и детям, и взрослым людям, поэтому в ВОЗ и призывают вакцинироваться.

Также на пресс-конференции выступил представитель ДУМК Бахтияр Токтогазы уулу. Он подчеркнул, что вакцины от COVID-19 можно получать во время поста орозо, так как в их составе нет запрещенных веществ.

«Народ не должен быть равнодушным к вакцинации, мы все должны заботиться о своем здоровье», — сказал он.

Вакцинация в Кыргызстане

Европейская неделя иммунизации в Кыргызстане проводится с 2005 года. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса плановые профилактические прививки были приостановлены до стабилизации ситуации. Проводили только вакцинацию новорожденных детей и вакцинацию контактных лиц против кори и краснухи.

В 2021 году параллельно с Европейской неделей иммунизации в республике проходит и первый этап вакцинации от коронавируса. Его начали 29 марта с двух крупнейших городов страны — Бишкека и Оша, и с двух районов Чуйской области. На первом этапе прививали врачей, учителей, сотрудников правоохранительных органов и силовиков.

Тогда вакцинировали только китайской вакциной от COVID-19 SinoPharm. Ее хватит на 75 тысяч человек.

Также 23 апреля началась вакцинация населения российской Sputnik V. Первым российскую вакцину получил директор Национального хирургического центра, доктор медицинских наук, профессор Мамбет Мамакеев.

По словам министра здравоохранения, всего Кыргызстан заказал миллион доз препарата, в том числе 500 тысяч в виде гуманитарной помощи. Когда в страну поступят остальные дозы, неизвестно: Бейшеналиев сказал, что поставлять препарат будут по мере производства и появления свободных вакцин.

Также Бейшеналиев отметил, что ожидается поставка вакцины AstraZeneca по линии COVAX — в мае-июне поступит 405 тысяч доз.