На заседании Республиканского оперативного штаба 26 апреля первый вице-премьер-министр Артём Новиков предложил развернуть со следующей недели дополнительные стационары* из-за ухудшения эпидситуации в Бишкеке.

*Новиков не уточнил, идет ли речь о стационарах на территории больниц или же о дневных стационарах по образцу тех, что были открыты на базе некоторых бишкекских школ и во Дворце спорта летом 2020 года. Межведомственная комиссия по расследованию работы госорганов и муниципалитетов по борьбе с коронавирусом позже пришла к выводу, что открытие их было ошибкой. Зачастую в дневных стационарах не было условий для изоляции больных и медики находились в одном помещении с больными.

Также он считает, что нужно увеличивать количество мобильных бригад медиков в столице — с 20 до 25, и задействовать больше карет скорой помощи.

Новиков отметил, что в Кыргызстане растёт количество случаев заболевания COVID-19 и статистика «вплотную приблизились к 400 случаям регистрации больных с COVID-19 в день».

Минздрав же предложил Духовному управлению мусульман рассмотреть вопрос о временном приостановлении проведения массовых мероприятий таких, как пятничный намаз и ифтар.

Кроме этого власти считают, что необходимо обеспечить строгое соблюдение не более 50% заполняемости театров, кинотеатров и ограничить проведение массовых мероприятий.

Эпидситуация в Бишкеке

Власти не раз заявляли, что в стране ожидается новая волна коронавирусной инфекции. Почти каждый день врачи фиксируют около 200-300 новых случаев заражений COVID-19. Обычно больше всего новых зараженных выявляют в Бишкеке и Чуйской области.

20 марта первый вице-премьер-министр Артём Новиков на заседании Республиканского штаба заявил, что медучреждения на всех уровнях должны быть полностью готовыми к увеличению числа пациентов с COVID-19.

«Наготове должен быть алгоритм развертывания всех сил и средств на случай ухудшения ситуации. 1 апреля все учреждения здравоохранения должны быть подключены к системе подачи кислорода, а все отдаленные или полустационарные медицинские учреждения оснащены кислородными концентраторами», — сказал Новиков.

27 марта на заседании Республиканского оперативного штаба Новиков сообщил, что ограничительные меры в стране пока вводиться не будут, но будут усилены санитарные нормы безопасности в общественных местах.

Пока из ограничений с 1 апреля мэрия Бишкека решила на две недели закрыть игровые площадки во всех торговых центрах столицы и приостановить деятельность детских развлекательных заведений.

Также 6 апреля вице-мэрка Айжан Чыныбаева попросила горожан фиксировать большое скопление людей, места, где не носят маски и отправлять это сотрудникам мэрии. Она пообещала, что муниципалитет будет реагировать на сигналы.

На брифинге 6 апреля замглавы минздравсоцразвития Улук-Бек Бектурганов сообщил, что Бишкек признали «красной зоной». Он заверил, что вопрос о необходимости введения карантина и ограничительных мер будут решать местные штабы в зависимости от эпидситуации на месте.

20 апреля мэрия столицы отменила массовые мероприятия на День города — 29 апреля и День Победы — 9 мая из-за напряженной эпидситуации в Бишкеке.