Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19. Один человек скончался в Бишкеке, еще один — в Нарынской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 584 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 199 человек. В Баткенской области новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 138;

Чуйская область — 29;

Иссык-Кульская область — 12;

Ош — 9;

Таласская область — 6;

Джалал-Абадская область — 3;

Ошская область — 2;

Нарынская область — 1.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 94 030 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 146 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 88 212 пациентов.

За сутки среди медиков выявили пять новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 405 медработников, из которых выздоровели всего 4 317.

Также штаб сообщил, что на 26 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 1 449 пациент, из них 62 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 1 801 человек лечатся амбулаторно.