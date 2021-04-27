У министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева появился новый заместитель по вопросам науки. На эту должность назначили Айгуль Абдраеву. Абдраева была назначена на эту должность 1 апреля. Она будет курировать в министерстве вопросы, касающиеся науки.

Новый заместитель министра является доцентом кафедры лингвистики и исполняющей обязанности профессора университета им.Ишеналы Арабаева. Абдраева работала в университете и до прихода на вышеуказанную должность.

Она была в числе кандидатов от партии «Мекенчил» на выборах в Жогорку Кенеш в октябре 2020 года, результаты которых были отменены. Эту партию основали нынешний президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Ранее Жапаров говорил, что его партия «Мекенчил» не будет участвовать в дальнейшем на выборах. Но, несмотря на это, с его приходом к власти «мекенчиловцы» начали занимать разные руководящие должности и .

23 апреля Жапаров назначил члена партии «Мекенчил» Адинай Марипову помощником президента на общественных началах. Кроме того, за последнее время Бактыбек Аманбаев, входивший в первую двадцатку кандидатов от «Мекенчил», стал послом Кыргызстана в США.

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