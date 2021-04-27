Президент Садыр Жапаров в интервью телеканалу ОТРК 27 апреля заявил, что 80% кыргызстанцев поддержали его на выборах президента.

Он призвал избирателей, проголосовавших за него, «верить до конца» и пообещал, что «не допустит семейного правление или кланового режима».

«Меня поддержали 80% нашего народа и сделали президентом. Доверив мне страну с пустой экономикой. Поэтому я призываю: если поверили, то верьте мне до конца. Я не опозорю ни одного избирателя. Через 5 или 10 лет никому из вас не будет стыдно. Какие бы решения я ни принимал в экономике, в приграничных вопросах, все это будет в интересах народа и государства. Я ничего не буду делать в своих интересах […]

Поэтому, раз уж вы поддерживаете меня, поддерживайте до самого конца. Для того чтобы не бояться коррупционеров, оппозиционеров, делать реформы, очищать государство и поднимать экономику, я должен уверенно двигаться вперед и знать, что за мной народ» — сказал Жапаров.

Что не так со словами президента о поддержке 80% населения?

Утверждение Жапарова неверно. Согласно данным Нацстаткома, в Кыргызстане 6,6 млн населения. Из них 3,5 млн являются избирателями (данные ЦИК, январь 2021 года) — то есть могут голосовать.

На президентских выборах 2021 года окончательная явка составила 39,75%. Из них за кандидатуру Жапарова проголосовали 79,2% избирателей. Но — от числа тех, кто пришёл на выборы.

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