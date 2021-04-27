Мировые ведущие ученые и медики 27 апреля провели пресс-конференцию, на которой обсудили опасность аконита. Власти Кыргызстана широко пропагандируют его среди населения как средство от COVID-19. В Казахстане и Узбекистане также распространяется информация о том, что коронавирус можно лечить аконитом.

Кыргызская ученая Асель Сартбаева занимается исследованиями в области разработки методов термостабилизации биофармацевтических препаратов, включая вакцины, антитела и терапевтические препараты.

В своей презентации она заявила, что растение аконит имеет алкалоидный токсин – аконитин. Это вещество атакует нервную систему и нервные окончания, что может может привести к остановке дыхания и параличу.

По ее словам, даже 1 капля яда в бутылке воды может быть смертельна. Сартбаева также пояснила, что от аконитина нет прямого антидота.

Профессор биохимии Жан Ван Ден Эльсен отметил, что нейротоксины, содержащиеся в растении, опасны, так как воздействуют непосредственно на иммунную систему. Он отметил, что даже при термической обработке токсины не разрушаются.

Доктор в области нейробиологии Тимур Юнусов работает координатором исследовательской лаборатории в лаборатории Кембриджского университета.

По его словам, растение аконит джунгарский называют «королевой ядов». По его словам, не только этот вид, но и все семейство растений схожи между собой и содержат яд со схожим воздействием.

Он отметил, что это растение известно не только в Центральной Азии, но и во множестве других стран и культур, однако, людьми он издавна использовался как яд, а не как лекарство.

Впоследствии Юнусов неоднократно подчеркнул, что примеры использования этого растения есть, но исключительно как сильного ядовитого вещества.

По данным ученых, первые упоминания аконита были еще в Древней Греции и Риме, тогда его использовали против диких животных, в частности, волков. Кроме того, яд использовался в Северной Индии, а также в Японии при охоте на медведей.

Ядовитые свойства растения также упоминается в нетрадиционной китайской медицине.

Профессор европейского общественного здравоохранения, член Independent SAGE Мартин МакКи и докторка Казахского института онкологии Зауре Душимова также отметили, что аконит не может использоваться при лечении рака.

В частности, профессор МакКи заявил, что нет научных исследований о применении растения в онкологии, а сама теория «выходит за рамки его представления». Он подчеркнул, что никогда не видел доказательств его эффективности.

Докторка Душимова также отметила, что онкологи не используют аконит, и его нет в официальных протоколах лечения рака. Она заявила, что и в будущем его не планируется применять, так как это растение является ядом.

По итогу пресс-конференции ученые призвали население всех стран вакцинироваться любой доступной вакциной, а также соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Ученая Асель Сартбаева отметила, что тем, кто переболел COVID-19, также стоит вакцинироваться, так как даже после болезни иммунитет к вирусу не всегда будет полным, и не обязательно сохранится надолго.

Лечение иссык-кульским корнем

Президент Садыр Жапаров 15 апреля опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что местные врачи нашли способ лечения от COVID-19 «за один-два дня на начальной стадии». Этим способом оказалась настойка иссык-кульского корня — крайне ядовитого растения.

Осторожно, это растение ядовито и неправильная дозировка может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Позже Facebook сообщил, что удалил посты Жапарова из-за «неверной информации». Но в аппарате президента в ответ заявили, что посты об иссык-кульском корне на страницах президента удалены без «внешнего вмешательства».

Со словами Жапарова об использовании иссык-кульского корня в лечении больных с коронавирусом согласился глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Чтобы доказать безвредность иссык-кульского корня, Бейшеналиев 16 апреля выпил отвар в прямом эфире на пресс-конференции, которую сам и созвал. Позже Бейшеналиев сообщил, что медики уже дают настойку больным коронавирусом и пациентам с другими заболеваниями.

На той же пресс-конференции глава минздрава заявил, что дозировку корня для употребления определяет только президент Садыр Жапаров.

Позже комитет парламента по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению предложил снять Бейшеналиева с должности. Девять депутатов проголосовали за выражение недоверия министру и отдел комитета заявил, что направит соответствующее письмо премьер-министру Улукбеку Марипову.

О лечении ядовитым иссык-кульским корнем говорили и на государственном телеканале «Ала-Тоо 24». Позже медиасообщество и независимые эксперты раскритиковали новостной сюжет о ядовитом корне и требовали рассмотреть ответственность редакции телеканала.

20 апреля стало известно о четырёх кыргызстанцах, отравившихся настойкой из иссык-кульского корня в Бишкеке. Все они поступили в больницы в тяжёлом состоянии. На это глава минздрава сказал, что пострадавшие не получали отвар, который он пил на пресс-конференции 16 апреля.

«Комиссия выезжала в отделение токсикологии БНИЦТО и никаких осложнений от нашего лечения не выявила […] Пострадавшие наш отвар не получали. Надо же сначала спросить, отчего люди отравились. Это онкологические больные, сами употребляли уже давно. При раковых заболеваниях желудка давным-давно применяют аконит. Тот, кто им назначил народное лечение, дозу, наверное, не рассчитал», — сказал он.