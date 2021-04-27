Завотделом цифровой трансформации аппарата правительства Таалай Байтереков 27 апреля на брифинге заявил, что руководители четырех IT-госкомпаний уволены в связи с неэффективным управлением.

Про расходы

По его словам, предприятия, созданные три года назад, до сих пор не вышли на прибыль. Все это время на их содержание выделялись государственные средства.

«Госпредприятие должно зарабатывать деньги и на них содержать свой персонал, 50% полученной выручки ГП должно перечислять в бюджет. На сегодня все четыре предприятия дотируются. Мы считаем это неэффективным управлением. Предприятия занимались написанием информационных систем, таких как портал госуслуг, в области здравоохранения и образования, поддержанием системы межведомственного взаимодействия под брендом “Тундук”», — рассказал Таалай Байтереков.

Он добавил, что зарабатывать такие компании могут с помощью оказания услуг бизнесу по предоставлению сервиса, либо писать программы и продавать их на рынке информационных технологий. Однако ни того, ни другого не сделано.

«На протяжении трех лет они финансировались из республиканского бюджета. И, скорее всего, не пытались зарабатывать. В этом году они тоже просили порядка 150 миллионов сомов на содержание этих госпредприятий. При этом штатная численность в каждом не превышает 25-30 человек. Из них не больше шести-семи программистов, а остальные сотрудники — административный персонал», — заключил Байтереков.

Про оптимизацию

Кроме этого, завотделом цифровой трансформации подтвердил, что планируется объединить все государственные IT-предприятия в одно. Таким образом правительство планирует сократить административный штат и набрать в штат больше программистов.

«Это нужно, чтобы создавать более качественный продукт, который потом станет востребован на рынке и его можно будет продать. По форме собственности еще не знаю, но будет одно предприятие или учреждение», — сообщил Байтереков.

По его мнению, из-за неоптимизированного подхода население вынуждено сталкиваться с электронной бюрократией.

«Каждое предприятие живет в своем мире, нет единого поля, пространства. Для населения нужно одно приложение, одна точка доступа, чтобы взаимодействовать со всеми госорганами. В таком случае у кыргызстанцев не будет необходимости запоминать множество паролей и скачивать сразу несколько приложений», — отметил он.

Увольнение глав IT-компаний

23 апреля Госслужба цифрового развития сообщила об увольнении ряда директоров своих предприятий «с целью реорганизации, направленной на оптимизацию управления и штатного расписания, а также экономию административных и операционных ресурсов».

Ранее ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что под увольнение попали директоры госпредприятий «Тундук» (Нурия Кутнаева), «Инфосистема» (Руслан Токочев), «Соцсервис» (Аман Абдылдаев), а также «Транском» (Максат Осмонов) и «Укук» (Улугбек Юсупов).

«Было выявлено наличие необязательных финансовых и административных трат. Кроме того, отдельные госпредприятия содержались за счет полного прямого субсидирования из госбюджета, в то время как остальные содержались за счет самофинансирования», — сказали тогда в Госслужбе цифрового развития

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