Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19. Трое скончались в Бишкеке, еще двое — в Чуйской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 589 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 247 человек. Больше всего в новых случаев заражения в столице.

Бишкек — 146;

Чуйская область — 79;

Иссык-Кульская область — 7;

Нарынская область — 6;

Баткенская область — 3;

Таласская область — 2;

Ошская область — 2;

Джалал-Абадская область — 1;

Ош — 1.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 94 277 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 203 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 88 415 пациентов.

За сутки среди медиков выявили шесть новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 411 медработников, из которых выздоровели всего 4 326.

Также штаб сообщил, что на 27 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 1 469 пациентов, из них 65 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 1 817 человек лечатся амбулаторно.