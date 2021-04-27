Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли пять пациентов с COVID-19. Трое скончались в Бишкеке, еще двое — в Чуйской области.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 589 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 247 человек. Больше всего в новых случаев заражения в столице.
- Бишкек — 146;
- Чуйская область — 79;
- Иссык-Кульская область — 7;
- Нарынская область — 6;
- Баткенская область — 3;
- Таласская область — 2;
- Ошская область — 2;
- Джалал-Абадская область — 1;
- Ош — 1.
По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 94 277 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 203 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 88 415 пациентов.
За сутки среди медиков выявили шесть новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 411 медработников, из которых выздоровели всего 4 326.
Также штаб сообщил, что на 27 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 1 469 пациентов, из них 65 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 1 817 человек лечатся амбулаторно.