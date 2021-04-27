Валентина Барабаш, мать задержанной директорки филиала турецкой компании GATA HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. (GATA) Ксении Барабаш-Хашам написала открытое обращение к президенту Садыру Жапарову.

Она попросила президента вмешаться в дело ее дочери и обеспечить законность, а также изменить ей меру пресечения и отпустить ее под домашний арест. Сейчас Ксения Барабаш находится в СИЗО-1.

Женщина напомнила, что Ксения Барабаш-Хашам до этого посещала все допросы и впредь будет соблюдать все требования закона. Кроме того, у Барабаш-Хашам двое маленьких детей, поэтому она не намерена сбегать или скрываться от следствия.

«Содержать женщину в заключении без права видеться с семьей и оказывать на нее необоснованное давление с целью предоставления информации, несмотря на то что она полностью подчиняется властям, является бессовестным актом. Вы сами были жертвой самого несправедливого обращения со стороны власти. Вы как никто знаете, что государственная машина может раздавить всех без разбора. В этот особенно священный период как для христиан, так и для мусульман я обращаюсь к вам с просьбой понять», – говорится в ее обращении.

Она добавила, что сегодня без президента нет правосудия, и только он может помочь в этой ситуации.

«Ксения приходила на все допросы, паспорт не меняла, воспитывает здесь двоих детей и заботится обо мне. Если расследование проводится по правилам, установите домашний арест и продолжайте расследование», — просит Валентина Барабаш.

Ранее сотрудники компании GATA сообщили, что 23 апреля из офиса представительства без присутствия юристов и решения суда забрали компьютеры, носители информации, документы на служебное авто, а также ключи от другого офиса компании, который расположен в аэропорту «Манас».

По их данным, в офис пришли двое сотрудников правоохранительных органов в штатском. Они привезли в офис Ксению Барабаш-Хашам из СИЗО.

Правоохранительные органы не предъявили документы, на основании которых забрали имущество компании, но потребовали подписать документ о добровольной передаче имущества.

«Ксения была эмоционально подавлена, она, обратившись к сотрудникам компании, попросила собрать всю мебель и отвезти туда, куда скажут люди в штатском. “Через неделю один из сотрудников позвонит и скажет, куда привезти. Еще попрошу сотрудников отказаться от своей зарплаты в пользу государства. Это единственный путь в данной ситуации”», — процитировали сотрудники слова директорки.

После этого Ксению Барабаш-Хашам увезли обратно в СИЗО.

«Видимо, на неё оказывают давление и она была вынуждена так сказать. Ведь компания не нарушала закон и предъявлять ей нечего», – добавили сотрудники GATA.

Дело Ксении Барабаш

Ленинский райсуд Бишкека 22 апреля водворил в СИЗО-1 на один месяц директора филиала турецкой компании GATA HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. (GATA) в Бишкеке Ксению Барабаш-Хашам.

Она была задержана 20 апреля по делу о незаконном предоставлении льгот турецкой компании в аэропорту «Манас».

Посольство Турции обратилось в МИД Кыргызстана с просьбой оказать содействие в расследовании по этому делу без ареста подозреваемой. В заявлении отмечается, что у Ксении Барабаш-Хашам имеются проблемы со здоровьем, а также есть маленькие дети, следовательно, нет риска побега.

В самой GATA сообщили, что ранее следователь УВДТ МВД заявил президенту компании, что другие арестованные по данному делу люди признались и готовы выплатить ущерб. Он угрожал арестовать Барабаш — «в этом случае она якобы под давлением напишет все, что угодно».

Ранее Барабаш неоднократно вызывалась на допросы следователем Управления внутренних дел на транспорте при МВД (УВДТ МВД) и сотрудниками Транспортной прокуратуры.

В компании отмечают, что следователи оказывали давление на подозреваемую и заявляли, что якобы ущерб от предоставленных аэропортом «Манас» скидок турецкой компании составил более $12,1 млн. Следствие хотело, чтобы GATA должна признать и выплатить этот ущерб.