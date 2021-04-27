Мэрия Бишкека 26 апреля объявила начало общественного обсуждения по повышению цен на транспорт, опубликовав анализ регулятивного воздействия проекта.

Анализ показал, что самым приемлемым для горожан будет повышение цен в муниципальном транспорте до 11 сомов, а в частных автобусах — до 15 сомов.

Что предлагают в мэрии?

Три варианта регулирования цен. Первый вариант — оставить все как есть.

Второй, самый подходящий по итогам анализа, вариант — установить тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в маршрутках — 15 сомов.

Третий вариант — повысить тарифы на проезд в автобусах до 15 сомов, в троллейбусах до 11 сомов, в маршрутках до 19 сомов.

В мэрии добавили, что свои предложения и комментарии по этому вопросу горожане могут отправлять на почту: transport305@mail.ru. Их рассмотрят в течение пяти рабочих дней.

Почему цены на проезд хотят поменять?

По данным столичного муниципалитета, перевозчики уже несколько лет работают себе в убыток. Цены на проезд в общественном транспорте не менялись с 2012 года, и за это время расходы на топливо и содержание автомашин намного увеличились.

Так, по данным анализа, с 2012 года цены на литр дизельного топлива выросли с 36,2 до 41 сома, автошины для автобусов подорожали на 131,8 %, а шины для микроавтобусов — на 132 %.

Кроме того, водители недовольны оплатой труда. Исходя из данных анализа, которые опубликовала мэрия, водители муниципальных автобусов и троллейбусов получают 17-18 тысяч сомов. Водители же микроавтобусных маршрутов частных фирм-перевозчиков получают на руки примерно 13-14 тысяч сомов.

В мэрии заверяют: повышение цен на проезд положительно повлияет на качество услуг по перевозке пассажиров.

Повышение цен на проезд в Бишкеке

В мэрии Бишкека начали рассматривать вопрос о повышении тарифов на проезд после того, как 18 и 19 января 2021 года водители вышли на забастовку, требуя повысить стоимость проезда до 15 или 20 сомов.

Перевозчики заявили, что находятся в сложной ситуации из-за пандемии. Они возмутились, что цены на проезд не повышались уже более восьми лет, при этом цены на продукты питания и техобслуживание растут с каждым годом.

Тогда Балбак Тулобаев, в бытность и.о. мэра Бишкека заявил, что стоимость проезда повысится до 15 сомов. Однако уточнил, что весь процесс согласования повышения цен на проезд в маршрутках займет примерно три месяца.

В феврале мэрия уже предлагала три варианта регулирования вопроса о повышении цен на проезд. Первый — оставить все как есть, второй — установить тариф на проезд в муниципальном транспорте 11 сомов, а в частных микроавтобусах 15 сомов, а также третий — 10 и 13 сомов соответственно. Тогда наиболее приемлемым и оперативно реализуемым также выбрали второй вариант.