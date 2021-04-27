Тарифы на электроэнергию в Кыргызстане нужно поднять, иначе объекты энергосектора не выдержат, и населению придется запасаться кизяками.Об этом заявил Садыр Жапаров в интервью ОТРК. Проверяем, так ли это.

Что сказал Жапаров?

По словам президента, проблемы в энергетике Кыргызстана «длятся 30 лет».

«Они не появились с моим приходом. Последние 10 лет власти брали кредиты на сектор энергетики, но ничего не делали. Подстанции, линии в плачевном состоянии. Деньги разворованы», — отметил Жапаров.

Он добавил, что если начать искать виновных в хищениях и возвращать деньги государству, уйдет «два-три года». За это время страна останется «без энергетики».

«Люди спрашивают, почему, если кто-то украл эти средства, платить сейчас должен народ, не лучше ли заставить выплатить ущерб тех, кто украл… Но для этого нужно один-два года. Надо все проверить, найти виновных, передать дело в суд и обязать вернуть деньги государству. На это уйдет два-три года. Если мы будем ждать и не менять тарифную политику, в следующем году Токтогульская ГЭС остановится, перестанет работать. Кыргызстан останется без энергетики, и мы попадем в ситуацию, когда придется собирать кизяк и жечь керосиновые лампы», — предупредил Жапаров.

Что на самом деле делалось в энергосекторе?

Конечно, в энергосекторе страны есть большие проблемы, которые связаны в том числе с износом оборудования. Однако за последние 10 лет в Кыргызстане появилась ЛЭП «Датка-Кемин» — высоковольтная линия электропередач и две подстанции «Кемин» и «Датка» на севере и юге страны.

На строительство Кыргызстан взял кредит в $390 млн под два процента годовых и сроком на 20 лет у китайского «Эксимбанка» в 2012 году. В 2015 году ЛЭП «Датка-Кемин» была сдана в эксплуатацию и активно используется сейчас.

Но недавно в интервью «Азаттыку» Садыр Жапаров заявил, что этот энергообъект может уйти под управление Китая, если Кыргызстан не сможет рассчитаться с долгом.

Токтогульская ГЭС, конечно, может остановиться, но не из-за износа оборудования, а из-за нехватки воды. Кроме того, на ней с 2017 года ведутся работы по реабилитации на деньги Азиатского банка развития и Евразийского банка, которые должны завершиться к 2023 году.

Сейчас на всех четырех энергоблоках уже заменили силовые трансформаторы, кабельные линии 500 киловольт, генераторные выключатели и другое вспомогательное энергооборудование. В 2019 году этот первый этап работ принял тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков. Сейчас реабилитация крупнейшей ГЭС идет полным ходом, предполагается, что она позволит объекту проработать еще 30-40 лет.

Что предлагает Жапаров?

По словам президента, тарифы следует сделать фиксированными и летом, и зимой, без использования лимита. Сейчас граждане платят по 77 тыйынов за каждый кВт/ч., если не превысили лимит в 700 кВт/ч., для высокогорных районов этот лимит составляет 1000 кВт/ч. После превышения лимита стоимость 1 кВт/ч — 2,16 сомов.

«Мы поручили Минэнерго обсудить все предложения с народом до августа. Ранее звучали мнения, что богачи в своих хан-сараях потребляют много электричества и для них в зимнее время необходимо установить тариф в 2,29 сома при потреблении свыше 1 000 киловатт-часов. Я сейчас говорю, чтобы сняли ограничения и сделали тарифы для всех одинаковыми», — отметил он.

Как на самом деле?

При этом, по предложению того же Жапарова для кого-то цены на электричество вырастут, а для кого-то даже немного снизятся, то есть не будут «для всех одинаковыми». Малообеспеченные семьи будут платить 74 тыйына за 1 кВт/ч; жители отдаленных и горных районов — 1,04 сома; благополучные семьи — 1,48 сома.

По каким критериям считать «малообеспеченность» семьи, неясно. По официальным данным министерства здравоохранения и соцразвития, сейчас малообеспеченными считают 110 тысяч семей. По данным же Всемирного банка, за чертой бедности после пандемии коронавируса оказался каждый третий кыргызстанец.

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Повторение истории

Собирать кизяк кыргызстанцам уже предлагал свергнутый президент Курманбек Бакиев во время энергетического кризиса в 2008-2009 годах.

«Заготавливайте кизяки, уголь, и не верьте чиновникам, которые говорят, что проблем не будет», — заявил он.

Тогда уровень воды в Токтогульском водохранилище в апреле 2008 года составлял 6,4 млрд кубометров [по данным на начало апреля 2021 года он — 8,6 млрд кубометров]. Власти страны начали веерные отключения.

Позже было решено ввести тарифную сетку, в которой повышение тарифов с июля 2008 года было для разных групп населения от 13% до 20%. Затем в течение нескольких лет тарифы должны были ежегодно расти на 20%.

К зиме 2008 года Токтогульское водохранилище так и не набралось, отключения продолжились. Политические лидеры оппозиции, а также независимые аналитики обвиняли правительство в плохом управлении, коррупции в энергосекторе и в несанкционированной продаже воды в соседние страны.

Совет президента в это время стал крылатой фразой, карикатуристы даже иллюстрировали его. «Кизячные» карикатуры в итоге стали поводом для иска со стороны генпрокурора Элмурзы Сатыбалдиева на главу Партии зеленых Эркина Булекбаева. Последний повесил в офисе карикатуры на Бакиева и кизяк.

Энергетический кризис в Кыргызстане — наши дни

После революции 2010 года и изгнания Курманбека Бакиева власти страны сначала вернули прежние тарифы, действовавшие до лета 2008 года, затем немного повысили их. Когда происходило значительное снижение воды в водохранилище, власти обещали гражданам не допустить повторения веерных отключений. При этом им удавалось удерживать уровень воды в Токтогульском водохранилище выше 10 млрд кубометров.

В 2020 году Кыргызстан начал покупать у Казахстана электроэнергию из-за падения уровня воды. Та же проблема маловодья возникла и в других странах региона — в частности, в Таджикистане.

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

При этом власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

Однако после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегруза электросетей. В начале ноября 2020 года на заседании парламента вице-премьер-министр Равшан Сабиров сказал, что вместо 19,5 млрд кубометров воды к осенне-зимнему сезону в Токтогульском водохранилище оказалось всего лишь 14,7 млрд кубометров.

«Согласно распоряжению правительства, был произведен обмен с Казахстаном на 300 млн кВт/ч электроэнергии. Кроме того, было принято решение импортировать из Казахстана до конца 2020 года 500 млн кВт/ч по цене 2,4 цента за киловатт-час», — сказал он.

В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии. Чиновники также пообещали, что веерных отключений не будет, но призвали беречь электричество, используя газ и уголь для отопления домов.

Осенне-зимний сезон 2020-2021 республика завершила, но уровень воды в Токтогульском водохранилище падает: на побережье даже начало выносить человеческие останки из расположенных на этой территории захоронений и останки утопленников.

Пока, чтобы не допустить веерных отключений, власти импортируют электроэнергию из соседних Казахстана и Узбекистана в долг.