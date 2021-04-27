Официальные страницы президента Садыра Жапарова в соцсетях Facebook и Instagram прошли верификацию. Теперь напротив имени пользователя появился специальный знак — синяя галочка.

Скрины страниц Садыра Жапарова

Ранее пресс-секретарь президента Галина Байтерек сообщила журналистам, что Жапаров не имеет отношения к телеграм-каналу «Садыр Жапаров».

Это произошло после того, как в нем появились две фотографии провокационного характера. Первая — с текстом про «двуличных вредителей — политиков», вторая — некая схема, на которой указаны СМИ, политики, организации, которых якобы спонсирует Запад.

До этого ранее сама Байтерек подтверждала «Клоопу» его подлинность, а в самом телеграм-канале с осени прошлого года активно распространяли официальную и связанную с деятельностью Садыра Жапарова информацию.

«У него есть один канал — “Президент Кыргызской Республики”. Что касается ныне существующего канала, в котором появился якобы комментарий президента и некая схема, так это написали какие-то его фанаты, сторонники, но не сам Садыр Жапаров. Сейчас наши IT-специалисты ищут, кто начал вести этот канал, чтобы аннулировать коды доступа», — сказала она.

«Слепой внутренний мир»

Свой аккаунт в Facebook Жапаров ведёт с конца 2012 года. Именно с этого аккаунта оставили оскорбительный комментарий в адрес депутата Дастана Бекешева.

3 марта «Азаттык» в своём фейсбуке опубликовал видео, где Бекешев критиковал проект новой Конституции инициированной Жапаровым, называя его «Ханституцией». В тот же день со страницы президента Жапарова в фейсбуке был оставлен комментарий: «У этого негодяя не только глаза, но и внутренний мир слепой». Дастан Бекешев потерял зрение в 6 лет.

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек тогда заявила, что «личная страница Садыра Жапарова была взломана неизвестными», и он не имеет отношения к последним комментариям. ГКНБ даже начал проверку по факту взлома личной страницы президента «из-за рубежа». Взломщиков Госкомитет до сих не нашёл.

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