Президент Садыр Жапаров 26 апреля дал интервью «АКИпрессу». В нём он призвал кыргызстанцев вакцинироваться и встал на защиту министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.

Про вакцинацию

По словам Жапарова, в страну в ближайшее время прибудут ещё вакцины. Он отметил, что сейчас есть два вида вакцин от коронавируса: российский «Спутник V» и китайская Sinopharm. Ожидается также прибытие оксфордской вакцины AstraZeneca* (Vaxzevria).

* По словам Бейшеналиева, AstraZeneca по линии COVAX поступит в мае-июне в количестве 405 тысяч доз.

По словам президента, из поступивших 20 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 15 тысяч Кыргызстан купил, еще 5 тысяч доз Россия передала бесплатно. Кроме этого Китай бесплатно передал Кыргызстану 150 тысяч доз вакцины Sinopharm.

«Получается, вакцина прибыла к нам из Китая, России и прибудет из Европы. Сейчас мы массово направили в регионы 75 мобильных групп*, чтобы они вакцинировали людей в массовом порядке по собственному желанию. Кто какую вакцину хочет, ту и получит** […] Вакцинируйтесь, ничего не бойтесь. Получайте ту вакцину, которую хотите: хотите китайскую — получите китайскую, хотите российскую — получите российскую, хотите европейскую — получайте европейскую. Все три есть», — сказал президент.

* Мобильных бригад на самом деле 65 — об этом сказал глава минздрава 26 апреля.

** Это так же не совсем верно. По словам директора Республиканского центра иммунопрофилактики Гулбары Ишенапысовой, все желающие сейчас могут вакцинироваться только Sinopharm. «Спутником V» пока будут вакцинировать только людей с хроническими заболеваниями и тех, кто старше 65 лет.

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Про Бейшеналиева

Жапаров также заступился за министра здравоохранения и назвал его «менеджером, который за короткое время провел оптимизацию и реформу».

«Депутаты говорят: “Мы его снимем, он не работает». Но на самом деле он хорошо работает”. Сам он доктор, профессор, всю свою жизнь протрудился в этой сфере. Словарный запас у него не богат, он не говорит много, но он менеджер.

За 3 месяца министр провел оптимизацию, реформу. Сфере медицины он вернул украденные деньги, за счет этого мы подняли медикам зарплаты. И все это благодаря его работе. 3,5 тысячам врачей ЦСМ подняли зарплату на 100%*, остальным 10 тысячам — на 50%. Все это достижение министра здравоохранения, его круглосуточная работа», — пояснил президент.

* На 100% с 1 апреля подняли зарплату только работникам ЦСМ. Их базовый оклад увеличили с 5 тысяч сомов до 10 тысяч. Но в тоже время им отменили доплаты по результатам оценки работы на основе индикаторов. Семейные врачи благодаря доплатам за выполнение всех индикаторов получали 25-30 тысяч сомов в месяц, но выполняли их не все. Зарплату остальных работников здравоохранения повысят с 1 июля на 40-50%.

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Иссык-Кульский корень

Ранее Бейшеналиев подвергся критике за то, что пропагандировал настойку из ядовитого аконита (иссык-кульский корень), как лекарство от COVID-19*.

* Первым об аконите как лекарстве от COVID-19 начал говорить сам Садыр Жапаров. 15 апреля он опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что местные врачи нашли способ лечения от COVID-19 «за 1-2 дня на начальной стадии». Этим способом оказалась настойка иссык-кульского корня — крайне ядовитого растения. Бейшеналиев по сути поддержал президента.

Осторожно, это растение ядовито и неправильная дозировка может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Чтобы доказать безвредность иссык-кульского корня, Бейшеналиев 16 апреля выпил отвар в прямом эфире на пресс-конференции, которую сам и созвал. Позже Бейшеналиев сообщил, что медики уже дают настойку больным коронавирусом и пациентам с другими заболеваниями.

После этого медики, юристы и активисты обратились к Жогорку Кенешу и правоохранительным органам с требованием прекратить опыты над больными и привлечь главу минздрава к уголовной ответственности.

Так же активистка Умай Арыкова подала заявление в Генпрокуратуру и МВД с просьбой привлечь главу минздрава к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».

19 марта комитет парламента по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению предложил снять Бейшеналиева с должности. Девять депутатов проголосовали за выражение недоверия министру и отдел комитета заявил, что направит соответствующее письмо премьер-министру Улукбеку Марипову.

Накануне состоялось еще одно заседание комитета, где глава Минздравсоцразвития должен был отчитаться о работе — но он так и не пришел. В итоге комитет принял решение о несоответствии занимаемой должности Бейшеналиева. Вопрос о его увольнении вынесут на пленарное заседание парламента в ближайшее время.

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Жапаров посоветовал лечить коронавирус иссык-кульским корнем, который смертельно опасен. Что происходит?

Фотография на заглавной «АКИпресс»