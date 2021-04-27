Партия НДПК 27 апреля выступила с открытым обращением к президенту Садыру Жапарову с просьбой взять их вопрос под личный контроль и выступить гарантом невмешательства в судебный иск партии против ЦИК. Ранее партию сняли с выборов из-за нарушений, в том числе из-за подкупа.

Что говорят в партии

В НДПК напомнили президенту, что тот обещал справедливые выборы и равные условия и отношение для всех. В партии отметили, что выборы, «не считая отдельных перегибов на местах, действительно были конкурентными и достаточно свободными».

«Сегодня некоторые политические силы, имеющие власть, пытаются украсть победу НДПК, наплевательски относясь к волеизъявлению наших многочисленных избирателей», — считают в партии.

В НДПК не согласны с обвинениями в свой адрес и опровергают их. В партии назвали решение бишкекской территориальной избирательной комиссии (БТИК) и Центризбиркома о снятии её с выборов «несправедливым и незаконным».

«БТИК могла ограничиться снятием с выборов отдельного кандидата, то есть, поступить так, как поступал в аналогичных случаях с другими партиями. Тем более, если учитывать количество голосов, которые НДПК получила на участках, где, якобы, были допущены нарушения. Очевидно, что если бы имел место реальный подкуп, то цифры были бы совсем другими», — говорится в обращении.

В партии считают, что отношении БТИК и ЦИК к НДПК «изначально было предвзятым».

«Мы призываем вас [президента] взять ситуацию вокруг НДПК под свой личный контроль и услышать голос как членов партии, так и десятков тысяч ее сторонников и избирателей по всей стране», — говорится в обращении.

В НДПК считают, что силовые структуры на этих выборах использовались «как инструмент в избирательной кампании для устранения конкурентов» и это создаёт «опасный прецедент».

«Нам прекрасно известно, кто является “заказчиком” кампании по дискредитации НДПК. Нас хотят выбить из гонки, чтобы перераспределить наши мандаты. Это тоже всем понятно.

Поэтому мы вынуждены обращаться к вам и просить вас стать гарантом невмешательства со стороны заинтересованных политических групп в судебный процесс по иску НДПК против решения ЦИК.

Мы твердо знаем, что если суд будет беспристрастным и будет руководствоваться исключительно законом, то НДПК будет восстановлена в своих правах», — говорится в обращении партии.

Решения БТИК и ЦИК

БТИК сняла с выборов НДПК 19 апреля. Такое решения приняли на основании материалов ГКНБ и УВД Первомайского района, которые зарегистрировали в отношении НДПК.

«Бишкекская ТИК пришла к выводу, что имели место нарушения представителями политической партии НДПК избирательного законодательства, выраженные в проведении агитации в день голосования, подкупе избирателей, нарушении порядка финансирования избирательной кампании», — сообщили в БТИК.

24 апреля ЦИК поддержала решение БТИК о снятии НДПК с выборов.

Всего в выборах в горкенеш Бишкека 11 апреля участвовали 26 партий. По предварительным данным, порог в 7% прошли только шесть из них: «Эмгек», «Ак-Бата», «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Наш Народ» и НДПК. Если НДПК не вернет себе право присутствовать в горкенеше черед суд, то ее мандаты перераспределят между оставшимися пятью партиями.