В УВД Ошской области сообщили, что участников митинга по вопросам Кемпир-Абадского водохранилища вызывают на допрос по делу о хулиганстве. Оно касается нападения на журналистов нескольких телеканалов, которые освещали эту акцию.

По данным милиции, во время встречи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с жителями Узгенского района один из выступающих призвал выгнать с собрания журналистов госканалов, в частности, «7-го канала», КТРК, ЭЛТР и ОшТВ.

«В этот момент на журналиста “7-го канала” пытались напасть несколько десятков граждан, а некоторым удалось ударить его в область головы. После чего граждане были агрессивно настроены против других представителей СМИ, и милиция с трудом остановила натиск толпы», – пояснили в ведомстве.

В УВД сообщили, что по данному факту было начато досудебное производство по статье «Хулиганство». Сами журналисты отказались писать заявление на нападавших, но в милиции заявили, что «обязаны отреагировать и дать юридическую оценку действиям местных жителей».

В ведомстве отметили, что у них нет цели кого-либо намеренно преследовать или посадить в тюрьму, но с нападавшими будет проведена профилактическая беседа.

Ранее сразу несколько СМИ сообщили, что бывшего замглавы МЧС, участника митинга в Узгенском районе Акыла Айтбаева вызвали на допрос в качестве свидетеля. Кроме него, вызвали и несколько других активных участников митинга за нарушение общественного порядка.

Стычка с журналистом

Между жителем Узгенского района Ошской области Мирланом Ураимовым и журналистом телеканала «Регион ТВ» Акниетом Кенешовым возникла словесная перепалка во время встречи с Ташиевым.

Предметом спора стало высказывание Ураимова о том, что телеканалы, имеющие отношение к Ташиеву, «доносят народу неверную информацию». Мужчина обвинил эти СМИ в распространении ложной информации.

«Здесь присутствуют дежурные каналы. Они не слышат и не снимают глас народа. Они сейчас снимут тех, кто хвалит [власть], тех, кто им аплодирует, а вы вечером, посмотрев это все на телеканалах, удовлетворитесь поданной информацией. Уважаемые ОТРК, ЭлТР, ОшТВ и другие… есть еще “Аймак ТВ” (“Регион ТВ” — редакция) рассказывают небылицы, посмотрите сами. У них есть частные каналы, YouTube-каналы — уважаемые, те кто доносит ложь до людей, те, кто говорит, что власть отлично работает: подойдите сюда, снимите настоящий глас народа. Пусть то, что говорят обычные люди, слышит народ. Здесь говорит большинство, но если не хотите, можете покинуть это место», — сказал Ураимов.

На слова Ураимова ответил журналист Акниет Кенешов. Он заявил, что «7 канал» и «Регион» – не «дежурные каналы».

«Я проработал на “7 канале” в Оше три года, на телеканале “Регион ТВ” – два года. Я человек, который работал для народа. Если вы поедете в Чон-Алай и спросите, кто приехал из “Региона”, они ответят про меня, что приехал снимать проблемы народа. “Регион”, “7 канал” — это не дежурные каналы», — сказал Кенешов.

Но местные жители отобрали микрофон у Кенешова во время монолога. Когда он начал уходить со сцены, несколько сельчан прогнали его со стадиона, заявив: «Никто тебя сюда не звал». Сотрудники милиции окружили журналиста и предотвратили потасовку. В результате Кенешову пришлось уйти.

В УВД Ошской области подтвердили, что на собрании произошла потасовка, но так как у обеих сторон не было к друг другу претензий, Ураимов и Кенешов были отпущены.

Отметим, митинг против передачи водохранилища Кемпир-Абад Узбекистану прошел вчера, 25 апреля. На встречу с митингующими приезжал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, глава кыргызской делегации по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы. Во время встречи с жителями Узгенского района Ташиев заявил, что водохранилище не будут передавать соседнему государству.

Митинг против передачи водохранилища

В Узгенском районе 21 апреля была объявлена бессрочная акция против обмена с Узбекистаном 50 гектаров земли рядом с Кемпирабадским водохранилищем. Ее объявили жители села Кызыл-Октябрь, они потребовали отменить протокол, по которому Кыргызстан согласился на обмен территориями с Узбекистаном.

С 17 по 19 апреля аналогичную акцию провели и жители села Ынтымак Кара-Сууйского района. С ними встретился глава правительственной комиссии по делимитации и демаркации границ Камчыбек Ташиев, который пообещал договориться о выделении Узбекистану 20 га земли вместо 50.

25 апреля Ташиев встретился с участниками акции против передачи Узбекистану части территории Кемпирабадского водохранилища в селе Куршаб Узгенского района.

Он заявил, что передачи участка Кемпирабадского водохранилища Узбекистану не будет, и попросил участников акции разойтись.