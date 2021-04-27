Генпрокурор Курманкул Зулушев удалил журналистов с совещания рабочей группы по совершенствованию уголовного законодательства, которая проходит в Академии наук.

По его словам, сейчас идет только обсуждение проектов нового уголовного законодательства, а о результатах говорить пока рано.

«Выйдите наружу, пожалуйста. Дайте нам принять регламент», — сказал он.

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Активистка и бывшая кандидатка в президенты Токтайым Уметалиева предложила членам совещания проголосовать за или против присутствия журналистов.

«Если они будут просто сидеть и наблюдать, пусть сидят. Если они хотят участвовать, то пусть вносят предложения вместе со своими юристами», — сказала Токтайым Уметалиева.

В Бишкеке второй день проходит совещание по совершенствованию уголовного законодательства. На первой встрече генпрокурор Зулушев заявил, что уголовные дела за секс с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, необходимо рассматривать с учётом традиций и менталитета. Его слова вызвали мгновенный эффект — пользователи соцсетей обвинили генпрокурора в попытке легализации педофилии.

Уголовный кодекс и остальные кодексы, а также полномочия ряда госорганов пересматривают в рамках работы Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности. Его создал и возглавил президент Садыр Жапаров.

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