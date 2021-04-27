Президент Садыр Жапаров в интервью телеканалу ОТРК заявил, что предложил открыть казино не только на Иссык-Куле и в Баткене, как говорят депутаты, а по всей стране.

«Я полностью поддерживаю открытие казино в Кыргызстане. Я сказал аппарату, чтобы они внесли в парламент предложение открыть казино и в Бишкеке, и во всех областных центрах», — сказал он.

Он также добавил, что казино в Кыргызстане работали до 2015 года. А закрылись они, потому что депутаты потребовали у них деньги. По словам президента, владельцы игорного бизнеса заявили, что они и так платят огромные налоги за каждый стол и игровой автомат.

«Я знаю, как это было», — заверил Жапаров.

Вход только для иностранцев

Президент также отметил, что вход для кыргызстанцев в игорные заведения будет закрыт.

«На входе будут стоять милиционеры, по всему периметру охрана казино. Владелец казино сам не будет заинтересован в том, чтобы кыргызстанцы входили туда. В ином случае на него наложат штраф, а также у него отберут лицензию. Контроль будет жесткий», — подчеркнул президент.

По его словам, люди с двойным гражданством также не смогут войти в казино. Президент не уточнил, как милиция поймет на входе, есть ли у человека двойное гражданство.

Плачевное состояние экономики

Жапаров подчеркнул, что экономика в стране находится в плачевном состоянии.

«Мы должны искать любые способы пополнения бюджета, иначе мы не сможем выплачивать зарплаты, пенсии и пособия, не сможем избавиться от внешних долгов. Мы не должны бояться открывать [казино]. А то, что говорят, что закон проходит в священный месяц Рамазан и так далее, это просто слова и манипуляция. Магазины продают алкоголь, продают акцизы на спиртное и прочее. Мы берем с них налоги, а это разве не харам? Наверное, это еще больший харам, чем казино», — сказал он.

По его словам, игорный бизнес принесет бюджету миллиарды — правительство будет не только получать налоги с каждого стола, но и будет продавать лицензии за $1,5 млн долларов.

«Лицензии будем выдавать только тем, у кого есть пятизвездочные отели. Если их нет, то пусть сначала построят», — заверил президент.

Законопроект о казино и орозо

Депутаты Жогорку Кенеша 21 апреля в первом чтении приняли законопроект «О специализированном административном районе на территории Иссык-Кульской области, включающем туристическо-развлекательный комплекс».

Законопроект прописывает открытие игорных зон на Иссык-Куле.

Сразу после голосования некоторые депутаты предложили переголосовать, так сейчас месяц Рамазан.

«Орозо это не только воздерживаться от еды, соблюдая пост, бог должен быть нами доволен. Поэтому многие депутаты просят, вот 3-4 депутата сказали, что они просят поставить законопроект на переголосование», — заявил Торобай Зулпукаров.

Инициаторы законопроекта Бактыбек Турусбеков и Дастан Джумабеков предлагают выделить 1200 гектар на базе аэропорта Тамчы, и построить там «семь гостинично-развлекательных центров с разрешением на ведение игорного бизнеса» для иностранцев.

Законопроект предлагается принять для «формирования привлекательной среды для внутренних и иностранных инвесторов, а также привлечения иностранных инвестиций в экономику и пополнения бюджета» страны.

В справке обосновании говорится, что запрет на игорную деятельность на территории Кыргызстана привел к потери более чем в 600 млн сомов в год и закрытию более 11 тысяч рабочих мест.

Запрет на казино в стране был введен 1 января 2012 года, а уже в 2015 году под запрет попала деятельность тотализаторов и букмекерских контор.