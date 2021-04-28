Фото: Facebook-страница Сыймыка Жапыкеева

Чон-казатовец Сыймык Жапыкеев, которого в марте назначили прокурором Иссык-Кульской области, решил добровольно покинуть свой пост.

«Я не имел права критиковать президента, но сделал это. Никакого давления на меня не оказывали, в том числе и генпрокурор Курманкул Зулушев», — сообщил Сыймык Жапыкеев ИА 24.kg.

За несколько дней до ухода с поста Жапыкеев дал большое интервью Super.kg, где раскритиковал премьер-министра Улукбека Марипова, главу минздравсоцразвития Алымкадыра Бейшеналиева и кадровую политику Садыра Жапарова.

Кто такой Сыймык Жапыкеев?

Сыймык Жапыкеев — бывший прокурор, один из бывших лидеров движения «Чон Казат». Он стал известен после «кухонных разоблачений» в 2020 году: Жапыкеев заявил, что имущество депутата Кубанычбека Жумалиева не соответствует его доходам, потребовал «проверить» его и упомянул, что в Кыргызстане есть «30 знаменитых воров».

МВД нашло в его словах призывы к насилию. Жумалиев поклялся на Коране, что не занимался коррупцией и подал на главу движения Каната Хасанова и на самого Жапыкеева в суд, требуя 10 млн сомов в качестве ущерба. Ленинский районный суд принял решение взыскать с активиста 10 тысяч сомов и обязал Жапыкеева опубликовать опровержение своих слов на своей странице в Facebook.

После стало известно, что Жапыкеев идет на выборы в седьмой созыв парламента от «Чон Казат». В ходе предвыборной кампании он поссорился с лидером национально-патриотического движения «Кырк Чоро», назвав провластным, и заявив, что это движение опозорило само понятие «Кырк Чоро».

Во время октябрьских событий и политического кризиса Жапыкеев активно участвовал в митингах сторонников Садыра Жапарова, требовал отставки президента и роспуска парламента. Решением премьер-министра и и.о.президента Садыра Жапарова 17 октября Жапыкеев получил кресло главы финпола.

Одним из первых шагов Жапыкеева на этом посту стал запрет на выезд Кубанычбеку Жумалиеву* за пределы Кыргызстана — в отношении него орган начал досудебное производство. Так же он пообещал привлечь к ответственности «всех чиновников», которые были причастны к плохой подготовке для борьбы с коронавирусом во время первой волны летом 2020 года. Но в феврале 2021 года кабмин реорганизовали, его возглавил Улукбек Марипов.

*4 февраля 2021 года ГКНБ задержал Жумалиева по подозрению в злоупотреблении должностными положением и незаконном получении лицензии на образовательную деятельность. Этот шаг Жапыкеев похвалил публично. Позже Кубанычбек Жумалиев выплатил ущерб государству в размере более 1 млрд сомов. После этого ГКНБ отпустил его под подписку о невыезде. Сейчас Жумалиев сдал свой мандат и ждет окончания следствия и начала судебного процесса.

Марипов решил сократить число министерств и ликвидировал финпол. Жапыкеев остался без работы, но в марте 2021 года генпрокурор Курманкул Зулушев назначил его прокурором Иссык-Кульской области. За день до ликвидации финпола Жапыкееву присвоили звание генерал-майора.

После назначения Жапыкеева на Иссык-Куль некоторые кыргызскоязычные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что он хочет более высокую должность. Сам новоназначенный прокурор опроверг эту информацию, сказав, что ему «нравится нынешняя работа».