Институт Медиа Полиси прокомментировал ситуацию с генпрокурором Курманкулом Зулушевым, который удалил журналистов с совещания рабочей группы по совершенствованию уголовного законодательства 27 апреля.

По данным организации, требование генпрокурора, который председательствовал на совещании, к журналистам покинуть зал обсуждения нарушает нормы Конституции.

«В случае с удалением журналистов из зала заседания рабочей группы неизвестно, на основании какого нормативно-правового акта, кроме своей собственной прихоти, генпрокурор потребовал от журналистов выйти из зала. Очевидно, что отсутствовала какая-либо законная цель или общественная потребность требовать журналистов покинуть совещание. Напротив, ограничением доступа журналистов к информации были незаконно ограничены права граждан», — заявил Институт Медиа Полиси.

Организация отметила, что основной закон страны обязывает государство гарантировать право каждого на поиск, получение, исследование, производство, передачу и распространение информации.

«Такие незаконные, необоснованные ограничения в праве на доступ к информации, в первую очередь, нарушают даже не права журналистов, а права общества на свободу информации», — заявил ИМП.

Обеспокоенность организации также вызвало то, что инициатива по неконституционному ограничению прав журналистов шла от генпрокурора, в то время как именно в функции Генпрокуратуры входит надзор за исполнением положений Конституции и других законов.

Кроме того, Институт предполагает, что Генпрокурор выпроводил журналистов после того, как его заявление о том, что «уголовные дела за секс с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, необходимо рассматривать с учетом традиций и менталитета», вызвали общественный резонанс.

Что произошло?

На второй день совещания рабочей группы по по совершенствованию уголовного законодательства генпрокурор Курманкул Зулушев попросил журналистов выйти из зала.

«Выйдите наружу, пожалуйста. Дайте нам принять регламент», — сказал он.

На первой встрече генпрокурор Зулушев заявил, что уголовные дела за секс с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, необходимо рассматривать с учётом традиций и менталитета. Его слова вызвали мгновенный эффект — пользователи соцсетей обвинили генпрокурора в пропоганде педофилии.

Уголовный кодекс и остальные кодексы, а также полномочия ряда госорганов пересматривают в рамках работы Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности. Его создал и возглавил президент Садыр Жапаров.

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