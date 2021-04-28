Государственная регистрационная служба сообщила, что с 3 мая планирует начать приём документов на биометрический общегражданский паспорт (загранпаспорт) образца 2020 года.

Процесс прохождения контроля и персонификации документа займет 18 рабочих дней. Срочную персонификацию биометрического загранпаспорта планируется внедрить в конце мая.

«В связи с этим, ГРС обращается к гражданам, тем кто в ближайшее время планирует зарубежные поездки и нужен загранпаспорт, то до конца апреля необходимо его оформить в ЦОНах и паспортных подразделениях по стране в установленном порядке», — сообщили в ведомстве.

Также до до конца апреля этого года операторы ЦОНов будут осуществлять прием заявлений на оформление загранпаспортов образца 2006 года.

Паспортный кризис в Кыргызстане

Паспортный кризис в Кыргызстане начался с марта 2021 года. По словам главы Государственной регистрационной службы (ГРС) Акына Мамбеталиева, в ноябре 2020 года резко увеличился спрос на загранпаспорта, так как другие страны начали открывать свои границы.

При этом одни из популярных стран для выезда — Россия и Казахстан — для въезда стали тоже требовать загранпаспорта у кыргызстанцев. До начала пандемии туда можно было въехать, используя электронную карту (ID-карту) образца 2017 года. Поэтому бланки начали быстро заканчиваться, новые в страну не поступали.

«С декабря 2020 по февраль 2021 года мы в три раза исполнили наш полугодовой объем работы. В месяц почти по 50-60 тысяч загранпаспортов выдавали[ …] Поэтому было принято решение выдавать только тем, кто остро нуждается, то есть тем, кто выезжает для лечения, по семейным обстоятельствам или по учебе», — сказал Мамбеталиев.

На тот момент у ГРС оставалось всего 20 тысяч бланков, из которых 16 тысяч были в обработке. Остальные 4 тысяч должно было хватить до 1 мая 2021 года — именно в этот день ГРС обещала начать выдачу новых биометрических загранпаспортов.

Однако 17 марта замминистра экономики и финансов Данияр Иманалиев заявил, что скорее всего выдача загранпаспортов начнётся в сентябре.

Премьер-министр Улукбек Марипов 23 апреля во время прямого эфира на фейсбуке заявил, что паспортный кризис в Кыргызстане завершен.