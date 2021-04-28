В Кыргызстане с получением российской и китайской вакцин от COVID-19 началась кампания по добровольной вакцинации населения. На первом этапе вакцину получали в основном медработники.

С получением китайской вакцины Sinopharm правительство начало массовую вакцинацию населения на добровольной основе. Кроме того, граждане старше 65 лет и без хронических заболеваний могут получить российскую вакцину «Спутник V».

«Клооп» собрал для вас самое важное, что нужно знать для получения вакцины от коронавируса.

Хочу вакцинироваться, куда надо идти?

Пока для граждан моложе 65 лет доступна китайская вакцина Sinopharm и она предоставляется абсолютно бесплатно. Если вы проживаете в Бишкеке или жилмассивах, то вакцину можно получить в Центрах семейной медицины: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, а также №10, №11, №12, №13 и №14.

По информации Республиканского центра иммунопрофилактики (РЦИ), пункты вакцинации уже развернуты в каждой области страны. Полный список пунктов доступен по ссылке.

Что нужно для получения вакцины?

Как рассказали журналисту «Клоопа» в РЦИ, для получения вакцины Sinopharm гражданам нужно иметь с собой лишь паспорт и желание привиться.

В центре добавили, что прописка человека, который получает вакцину не имеет значения: прививку можно получить в любом доступном пункте вакцинации. Кроме этого, по данным РЦИ, во всех регионах страны уже работают 65 мобильных бригад для вакцинации населения от COVID-19.

Кыргызстан получил 150 тыс доз Sinopharm, этого хватит на вакцинацию 75 тыс человек. По данным РЦИ, на 28 апреля вакцину получили 20 458 человек.

Не хочу Sinopharm, можно мне «Спутник V»?

Если коротко, то нет. Российская вакцина «Спутник V» пока доступна для прививки гражданам старше 65 лет, у которых есть хронические заболевания. При этом в последнем случае пациент должен иметь направление от врача.

Пока «Спутник V» доступна в столичных Центрах семейной медицины №2, №6 и №7. Первая партия российской вакцины составила 20 тыс доз, однако правительство ожидает поступления еще около миллиона доз.

А что с вакциной AstraZeneca?

Пока в Кыргызстане этой вакцины нет. Но по информации премьер-министра Улукбека Марипова британско-шведская вакцина AstraZeneca прибудет в страну уже в мае. При этом, расходные материалы и шприцы для вакцинации уже получены.

AstraZeneca Кыргызстан получит по глобальной программе вакцинации COVAX от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации.

Что с противопоказаниями?

В интервью Kaktus.Media врач-эпидемиолог РЦИ Азим Кыргызбаев рассказал, что вакцина противопоказана людям с заболеваниями острой формы.

Противопоказания также есть для граждан с острым респираторным заболеванием, в этом случае человек получает отсрочку от вакцинации.

Вакцину также не получат граждане, которые выздоровели от коронавируса или пневмонии меньше полугода назад. Например, вакцину не получит переболевший пять месяцев назад.

Уже по приходу в пункт вакцинации у граждан измеряют давление и проводят общий осмотр. После получения прививки человек получает квиток с названием полученной вакцины. А также дату получения второго компонента вакцины и памятку о возможных побочных эффектах, которые могут быть в первые сутки после получения вакцины.