Независимый журналист Ыдырыс Исаков 27 апреля опубликовал расследование о семье Аматовых и ее причастности к футбольному клубу «Алай».

Мэрия в качестве спонсора

По данным журналиста, «Алай» был создан в Оше в 1960 году — тогда клуб был известен под названием «Ош», однако позже, при неизвестных обстоятельствах, клуб перешел в частную собственность Сейитбеку Аматову, директору Ошского аграрного техникума.

Согласно данным на сайте Министерства юстиции, владельцами футбольного клуба «Алай» являются 4 человека: Алмазбек Сулайманов, Полот Тувашев, Сейитбек Аматов и Асилбек Майлыбаев.

Мэрия Оша и руководство клуба утверждают, что «Алай» принадлежит муниципалитету, который ежегодно выделяет более 20 млн сомов из городского бюджета.

Однако сами футболисты говорят, что руководство клуба даже воду им не покупает. Летом 2020 года они вышли к зданию мэрии Оша, чтобы выразить недовольство управлением клуба.

«Когда мы ездим на сборы, нам даже воду не покупают. На выездах, нам дают всего два хлеба и полколбасы, но затем заставляют подписывать суточные бумаги, в которых написано, что на нас потратили по 1200 сом. Иногда даже приносят пустые листы, которые мы должны подписать», — рассказывал тогда один из футболистов.

По данным Исакова, Аматовы используют футбольный клуб не только ради денег, но и в политике.

«Их использовали в пиар-компании Сооронбая Жээнбекова, когда он собирался в президенты», — заявил журналист.

По его словам, видимо в благодарность за поддержку, Жээнбеков за два месяца до своей отставки назначил брата Сейитбека Аматова Байыша Юсупова губернатором Ошской области. Однако после смены руководства страны, Юсупов также был снят с должности. После этого мэр Оша Таалайбек Сарыбашов сделал сына Юсупова вице-мэром города Ош.

Богатства клана Аматовых

Сейитбек Аматов — директор Ошского аграрного техникума уже 30 лет, и на территории учебного заведения он построил пятиэтажный дом.

«При этом состояние техникума осталось таким же, как и 30 лет назад. Даже туалеты», — отметил Исаков.

Сам Аматов не отрицает то, что этот дом на территории техникума принадлежит ему. По его словам, он купил его у мэрии, а не отобрал у техникума.

«Я живу там, прописан там же. Моя жена и четверо детей также там прописаны уже больше 20 лет», — заявил Аматов на видео.

Кроме того, Исаков выяснил, что в этом доме находился штаб партии «Ата-Журт Кыргызстан» на время выборов в местные кенеши, прошедших 11 апреля. Эту партию связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

По словам Исакова, Аматов продал стадион техникума, которым он управляет, жене Искендера Матраимова Миновар Жумаевой. Сам чиновник утверждает, что купил этот стадион у мэрии, а после уже продал. Но они [Матраимовы] разрешили студентам пользоваться стадионом для урока физкультуры.

«Если вы изучите последние 30 лет работы Аматова, то быстро поймете, что он работал только для своей личной выгоды», — говорит журналист.

Расследования Ыдырыса Исакова

Ыдырыс Исаков — независимый журналист, раскрывший факты незаконного обогащения экс-начальника управления финполиции Айбека Токоева.

Он вместе с другими журналистами-расследователями Маратом Уралиевым и Болотом Темировым выпустил расследование про богатство Токоева. После этого, 18 января, чиновник был задержан по подозрению в «незаконном обогащении», а позже водворён в СИЗО ГКНБ до 18 марта.