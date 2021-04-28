Издание «Клооп» 26 апреля подало иск в Административный суд Бишкека на бездействие Центральной избирательной комиссии.

«Клооп» решил обратиться в суд, потому что Центризбирком вовремя не рассмотрел поданные жалобы на нарушения в ходе выборов в местные кенеши и референдума по смене Конституции.

По словам юристов «Клоопа», такая ситуация сложилась из-за того, что у ЦИК очень много жалоб. «Клооп» обратился в суд, чтобы не пропустить сроки для обжалования и действовать в рамках закона.

Всего «Клооп» подал две жалобы в ЦИК. Первая жалоба подана из-за нарушения тайны голосования на множестве участков страны.

Вторую жалобу «Клооп» подал 21 апреля на решение бишкекской ТИК по пересчету голосов на 7 избирательных участках Бишкека.

Причиной пересчета стали расхождения между изначальным протоколом, который выдает АСУ и окончательным протоколом, опубликованном на сайте ЦИКа. «Клооп» выяснил, что протоколы переписывали уже после того, как наблюдатели покинули избирательные участки.

По итогам пересчёта голосов, БТИК утвердила протоколы по повторному подсчету без изменений, так как технические ошибки не повлияли на итоги голосования.

В Бишкекской ТИК сказали, что люди на избирательных участках устали и допустили ошибки, поэтому им пришлось переписывать протоколы. В БТИК считают такую практику законной. В ЦИК по этому вопросу до сих пор не вынесли решения.

Согласно закону, ЦИК должна была рассмотреть эти жалобы в течение трех дней с момента поступления. Если же материалы объемные, то ЦИК должна обработать жалобы в пятидневный срок. 26 апреля был последний день для рассмотрения жалоб, поданных «Клоопом».

По словам юристки «Клоопа» Камилы Тогойбаеваевой, 27 апреля состоялось заседании в здании ЦИК, где комиссия назначила заседание по рассмотрению жалоб поданных «Клоопом» на 29 апреля в 10:00 утра.

«Теперь Центризбирком должен предоставить суду справку или письмо о том, что они просят пока не рассматривать иск, потому что заседание уже назначено», — сообщила она.

На эти выборы и референдум «Клооп» отправил самую большую в своей истории группу наблюдателей — около 3000 человек по всей стране. Эти наблюдатели зафиксировали 840 нарушений.

Также «Клооп» нашёл сотни случаев расхождения между изначальными протоколами, которые выдает АСУ, и окончательными протоколами, опубликованными на сайте ЦИКа.