Фото: ИА Turmush

В Нарыне на центральной площади имени Турдакуна Усубалиева состоялся митинг жителей региона. По информации ИА Turmush, собравшиеся хотели встретиться с полпредом правительства в области Сабыркулом Ашимбаевым.

У людей было несколько требований: оставить тарифы на электроэнергию без изменений, повысить пенсии, пособия и заработную плату.

Кроме того, нарынчане хотят, чтобы Нарынский областной фонд развития получал 1-2% прибыли золотодобывающей компании «Кумтор» в качестве компенсации.

Встречи с Ашимбаевым не получилось, помощник полпреда сообщил, что чиновник уехал в Бишкек по вопросу «Кумтора». Отвечать же на вопросы граждан о социальных выплатах и электроэнергии никто не стал и вскоре они разошлись.

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