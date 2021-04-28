Бывший глава расформированной Финполиции Сыймык Жапыкеев 26 апреля дал интервью порталу Super.kg, где сказал, что президент Садыр Жапаров допускает очень много ошибок.

Правда уже 28 апреля стало известно, что он покинул должность прокурора Иссык-Кульской области, а в комментарии 24.kg политик заявил, что не имел права критиковать главу государства.

Ошибки президента

Ошибкой президента Жапыкеев назвал историю с иссык-кульским корнем — Садыр Жапаров предложил использовать ядовитое растение для лечения коронавируса.

Президента поддержал глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев и, по мнению Жапыкеева, за это чиновника нужно задержать и завести уголовное дело.

«Нужно быть объективным, у президента очень много упущений и ошибок. Например, лечение Иссык-Кульским корнем, это называется незаконное лечение, нужно было заводить дело на министра, закон предусматривает. В этих делах [лечении] все делается на основе протокола. Сидеть и говорить “я сам варю, сколько класть сам знаю”, такое нельзя допускать. За такие дела нужно было завести дело на министра и посадить [в тюрьму]. Он же не шаман или люли, чтобы лечить таким образом», — сказал он.

Каша премьера

Также в интервью Жапыкеев раскритиковал премьер-министра Улукбека Марипова. По его мнению, «Марипов ничего не сделал», а наоборот реструктурировал правительство и «превратил всё в кашу».

«Мы же не пришли с целью сделать Марипова премьером. Я говорю, что эта власть во многих местах ставят неправильные кадры. Приходят к Садыру Жапарову и просят власть, подождём посмотрим», — сказал он.

Жапыкеев считает несправедливым то, что участники октябрьских событий, такие как Тилек Токтогазиев и Эльвира Сурабалдиева* лишены должностей.

* Тилек Токтогазиев после октябрьских событий занял пост министра сельского хозяйства, а Эльвира Сурабалдиева стала вице-премьер-министром. Однако после реструктуризации правительства оба ушли с должностей.

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