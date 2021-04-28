Депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале сообщил, что парламент 28 апреля принял решение рекомендовать премьер-министру Улугбеку Марипову уволить Министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева.

По его словам Бекешева, за увольнение Бейшеналиева проголосовал 81 депутат парламента.

«Наконец парламент хоть чуть-чуть набрался сил», — заключил депутат.

При этом, сам Бейшеналиева на заседание парламента не явился. Однако представитель правительства в парламенте Алмасбек Абытов сообщил, что глава минздрава находится в командировке в Нарынской области.

Окончательное решение об увольнении Бейшеналиева должен принять глава правительства Улукбек Марипов.

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Решение парламента об увольнении Бейшеналиева возникло на из-за заявления главы минздрава о лечении коронавируса с помощью ядовитого иссык-кульского корня, также известно как аконит.

Парламентских комитет по социальным вопросам выдвинул это предложение еще 19 апреля. Тогда депутат Жанар Акаев заявил, что пропаганда лечения COVID-19 настойкой ядовитого корня недопустимы.

О лечении аконитом COVID-19 сначала рассказал в социальных сетях президент Садыр Жапаров, а позже Бейшеналиев поддержал главу государства и провел пресс-конференцию, где сам выпил настойку корня, чтобы доказать его безвредность.

Позже посты о лечении аконита были удалены со страниц Жапарова, но Бейшеналиев продолжил настаивать на лечебных свойствах ядовитого корня.