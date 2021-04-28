ГУВД Бишкека сообщила, что задержала мужчину, который снимал постановочные видео с оружием и публиковал в соцсетях. У мужчины дома обнаружили автомат «Калашникова». Но вскоре отпустили под обязательство о явке.

Сообщается, что при мониторинге соцсетей мужчина С.А. опубликовал видео, где он, надевая черную маску и стреляет из пистолета и оружия, схожего с автоматом «Калашникова».

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района Бишкека и начато досудебное производство по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов».

Вскоре сотрудники ГУВД столицы заметили машину мужчины и изъяли из багажника газо-травматический пистолет и 37 патронов к нему. Лицензию на оружие мужчине выдали в самом ГУВД Бишкека на 3 года.

Также оперативники провели осмотр по месту жительства пранкера и обнаружили в спальне автомат «Калашникова» и 120 газо-сигнальных патронов.

Фото пресс-служба ГУВД Бишкека

«По изъятому оружию и боеприпасам назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка действиям гражданина С.А.» — сообщили в ГУВД.

Мужчина в свою очередь заявил, что он блогер и снимает пранки с оружием. Автомат «Калашникова» по его словам, охолощен*.

* Охолощённое орýжие — изделие, предназначенное для имитации выстрела специальными имитационными боеприпасами (холостыми патронами). Такое оружие часто применяется для проведения театрализованных представлений и киносъёмок.